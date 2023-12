IMAGO / Nigel Keene / Pro Sports Images Na zdjęciu: Alisson Becker

Już w niedzielę odbędą się derby Anglii – Liverpool zmierzy się z Manchesterem United

Przed spotkaniem Alisson Becker postanowił zabrać głos ws. Andre Onany

Brazylijczyk bardzo chwalił golkipera drużyny przeciwnej

Alisson Becker: Andre Onana jest bardzo dobrym bramkarzem

Wielkimi krokami zbliża się mecz, na który czekają wszyscy kibice angielskiej piłki. Liverpool przed własną publicznością podejmie Manchester United. Przed spotkaniem portal “Liverpool Echo” postanowił zacytować Alissona Beckera. Brazylijczyk wypowiedział się na temat bramkarza “Czerwonych Diabłów” – Andre Onany.

– Andre Onana jest bardzo dobrym bramkarzem. Sposób, w jaki grał w poprzednim sezonie Ligi Mistrzów, był czymś niesamowitym. Później przeszedł do klubu i czekała go wielka odpowiedzialność związana z zastąpieniem Davida de Gei – powiedział.

– De Gea dał wiele Manchesterowi United, więc zastąpienie go jest wielkim krokiem w karierze. Myślę, że Onana jest w stanie poradzić sobie z tą odpowiedzialnością, ale musi być cierpliwy. Zmieniasz drużynę, zmieniasz ligę, próbujesz przystosować się do wszystkiego, to na pewno ma duży wpływ – dodał Alisson.

Liverpool obecnie zajmuje fotel lidera Premier League. Manchester United natomiast przed tą serią gier znajdował się na szóstej lokacie.

Najlepsze obrony bramkarzy 16 kolejki Premier League

Sprawdź także: Liverpool chce wielki szwedzki talent. 18-latek błyszczy w tym sezonie