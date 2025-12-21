Liverpool w strachu. Kontuzja Isaka wzbudza niepokój

Alexander Isak nie dokończył meczu Tottenham Hotspur - Liverpool (1:2) w ramach 17. kolejki Premier League. Klub z Anfield Road obawia się, że kontuzja 26-letniego napastnika okaże się poważna - podaje Ben Jacobs z portalu GiveMeSport.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak kontuzjowany. Przejdzie dokładne badania

W sobotni wieczór rozegrano hitowe spotkanie 17. kolejki Premier League, w którym Tottenham Hotspur podejmował Liverpool. Mecz zakończył się zwycięstwem ekipy The Reds 2:1, a jednym z bohaterów drużyny gości został Alexander Isak. Mimo że Szwed spędził na boisku niespełna piętnaście minut, to zdołał wpisać się na listę strzelców. Jego trafienie miało duże znaczenie dla końcowego rezultatu.

Isak nie rozpoczął meczu w podstawowym składzie – w 46. minucie zastąpił Conora Bradleya, dziesięć minut później zdobył bramkę, zaś już w 60. minucie musiał opuścić murawę z powodu kontuzji. Reprezentant Szwecji odczuwa ból w lewej nodze, ale skala urazu nie jest jeszcze znana.

Według Bena Jacobsa z portalu „GiveMeSport”, w Liverpoolu obawiają się naderwania mięśnia, uszkodzenia więzadła lub kości, co oznaczałoby dłuższą przerwę w grze. Napastnik przejdzie szczegółowe badania w najbliższym tygodniu. Jeśli 26-latek wypadnie na długi okres, to angielski gigant może być zmuszony ruszyć na rynek transferowy.

Alexander Isak występuje w barwach drużyny Czerwonych od września 2025 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road z Newcastle United za 145 milionów euro. Do tej pory rozegrał 16 spotkań, strzelił 3 gole i zanotował 1 asystę. Oczekiwania wobec szwedzkiej gwiazdy były znacznie większe, jednak to dopiero początek jego przygody w ekipie mistrza Premier League.