Napastnik reprezentacji Polski wypada z gry w barażach!

Adam Buksa z powodu urazu łydki opuści najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, a więc i mecze barażowe o mundial. Polak dojdzie do siebie za kilka tygodni.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Szymański, Moder, Kiwior, Zalewski i Buksa

Adam Buksa wypada z baraży

Reprezentacja Polski powoli zaczyna przygotowywać się do ostatecznej batalii o mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Ostatnią ścieżką dla Biało-Czerwonych są baraże, to właśnie poprzez nie ma prowadzić nasza droga na kolejny turniej. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bowiem w półfinale czekają na nas piłkarze reprezentacji Albanii, a jeśli ich pokonamy na PGE Narodowym, to zmierzymy się ze zwycięzcą pary Szwecja – Ukraina.

I choć trudno nazwać naszą reprezentację faworytem, to jednak nie można też powiedzieć, że jesteśmy bez szans. Sporo zależeć może od formy poszczególnych reprezentantów i ich przygotowania oraz zdrowia. Z tym ostatnim pojawiają się już pierwsze problemy. Chodzi chociażby o uraz Łukasza Skorupskiego, który po ostatnim meczu potrzebował pomocy medycznej. Najnowsze informacje w tym temacie przekazał Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Jednocześnie jednak o kontuzji, która wyklucza naszego zawodnika z udziału w barażach, poinformowało Udinese Calcio. Chodzi o Adama Buksę, który nabawił się ponownie problemów z łydką i będzie pauzować przez dwa-trzy tygodnie, o czym czytamy w komunikacie klubu.

– Adam Buksa doznał naderwania powięzi mięśniowej w mięśniu płaszczkowatym lewej łydki. Zawodnik rozpoczął rehabilitację i będzie poddawany cotygodniowej ocenie. Powróci po przerwie na mecze reprezentacji – napisano w komunikacie Udinese.

