Górnik Zabrze pobił transferowy rekord. 5 milionów euro

Górnik Zabrze potwierdził, że Lukas Ambros na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Anderlechtu Bruksela. Kwota transferu jest rekordowa i ma wynosić 5 milionów euro.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik potwierdza rekordowe odejście z zespołu

Górnik Zabrze tego lata musi bardzo intensywnie działać na rynku transferowym, a to ze względu na grę na trzech frontach. Trójkolorowi swoją przygodę z europejskimi pucharami rozpoczną od eliminacji Ligi Mistrzów, i choć wydaje się, że awans do fazy ligowej jest niemożliwy, to jednak trudno odebrać im szansę na grę jesienią w Lidze Konferencji Europy. Wydaje się jednak, że trudno będzie to osiągnąć przy odejściu dwóch kluczowych zawodników.

Kilka tygodni temu do Korony Kielce przeszedł Patrik Hellebrand, a teraz Górnik Zabrze oficjalnie poinformował, że na zasadzie transferu definitywnego Lukas Ambros przeniósł się do Anderlechtu Bruksela. Potwierdzono także, że kwota transferu jest rekordowa, a zgodnie z medialnymi informacjami ma wynosić około 5 milionów euro. Wydaje się więc, że to spory zarobek, choć pytanie brzmi, czy – i jak szybko – uda się zastąpić Czecha w środku pola?

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W zakończonym sezonie Lukas Ambros wystąpił w 29 meczach, w których dwukrotnie trafił do siatki i dołożył pięć asyst. Łącznie w koszulce Trójkolorowych rozegrał 58 spotkań, zdobywając trzy bramki. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 22-letniego byłego młodzieżowego reprezentanta Czech wynosi 5 milionów euro.

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