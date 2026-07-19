Hiszpania – Argentyna: oficjalne składy na finał Mistrzostw Świata 2026
Czas na decydujące starcie Mistrzostw Świata 2026! Na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey zmierzą się Hiszpania i Argentyna, a więc złoty medalista z 2010 roku i obrońca tytułu sprzed czterech lat. Faworyt? Nie sposób wskazać drużyny, która ma większe szanse na końcowy triumf.
Poznaliśmy oficjalne składy na finał mundialu. Luis de la Fuente nie zaskoczył i zdecydował się na identyczną jedenastkę do tej, która pokonała Francję 2:0. Natomiast Lionel Scaloni dokonał aż trzech zmian w porównaniu do meczu z Anglią. Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul i Nicolas González zastąpili Nahuela Molinę, Leandro Paredesa i Giuliano Simeone.
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Hiszpania – Argentyna: oficjalne składy na finał MŚ 2026
Hiszpania: Unai Simon – Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Pedro Porro – Fabian Ruiz,Dani Olmo, Rodri – Alex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal
Argentyna: Emiliano Martínez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico – Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolas González – Lionel Messi, Julián Álvarez