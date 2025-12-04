Zalewski nie zagra z Albanią. Urban zdradził, kogo był to błąd

Nicola Zalewski nie zagra w półfinałowym meczu baraży Mistrzostw Świata z Albanią. Jan Urban w rozmowie na kanale Foot Truck zdradził, że piłkarz Atalanty nie powinien był zagrać w tamtym spotkaniu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Jan Urban: Zalewski miał nie grać w tym meczu. Tak naprawdę to mój błąd

Reprezentacja Polski w marcu zagra w barażach o awans na Mistrzostwa Świata 2026. O jeden z czterech biletów na mundial powalczą z Albanią i zwycięzcą meczu Ukraina – Szwecja. Wiadomo już, że w półfinale nie zagra jeden z kluczowych zawodników wyjściowej jedenastki. Za nadmiar żółtych kartek po meczu z Maltą zawieszony został Nicola Zalewski.

Biorąc pod uwagę fakt, że Zalewski to piłkarz wyjściowego składu, dla reprezentacji Polski będzie to spore osłabienie. Jan Urban w rozmowie na kanale Foot Truck zdradził, że Zalewski miał nie grać w meczu z Maltą. W składzie znalazł się dlatego, że selekcjoner chciał mu pomóc złapać rytm gry, ponieważ w Atalancie zbiera mało minut.

– Nie jest to łatwe, kiedy grasz i jesteś w ferworze walki, to często wyłączasz bezpiecznik. Nie było rozmowy wychowawczej, bo on nie chciał dostać kartki, przecież to on będzie najbardziej cierpiał, że nie może grać. W takim przypadku nie ma sensu dolewać oliwy do ognia, gdy wiesz, że on już cierpi, bo zdał sobie z tego sprawę – powiedział Jan Urban na kanale Foot Truck.

– Tak naprawdę, to mój błąd. Zalewski miał nie grać w tym meczu. Byłem przekonany, że nie dostanie kartki. Z drugiej strony chodziło mi po głowie, że nie gra za dużo, niech złapie rytm meczowy, będzie mu łatwiej w klubie – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Ostatnio Nicola Zalewski zaimponował w Atalancie, notując asystę w Pucharze Włoch. Jego podanie wychwalały włoskie media. Łącznie w tym sezonie rozegrał 12 spotkań, zdobywając jednego gola i notując dwie asysty.