Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (11.07/12.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (11.07.2026)
W sobotę (11 lipca) odbędzie się tylko jeden mecz Mistrzostw Świata 2026. Późnym wieczorem kibice będą mogli zobaczyć starcie Norwegia – Anglia, którego stawką będzie awans do półfinału. Spotkanie odbędzie się na Hard Rock Stadium w Miami.
Dla Erlinga Haalanda i spółki już sama obecność w ćwierćfinale to historyczny sukces. Przechodząc do półfinału, mogą napisać niesamowitą historię na wzór Maroko z poprzedniego mundialu. Z kolei Anglia na czele z Harrym Kanem gra o pierwszy półfinał od 2018 roku.
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W fazie pucharowej Norwegia w drodze do ćwierćfinału pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a także Brazylię (2:1). Anglicy poradzili sobie z DR Konga (2:1) oraz z gospodarzem turnieju, czyli Meksykiem (3:2).
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Miasto
|11.07.2026
|23:00
|Ćwierćfinał
|Norwegia – Anglia
|Miami
Jutrzejsze mecze mundialu (12.07.2026)
Jutro na mundialu 2026 także odbędzie się tylko jeden mecz. Już w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 3:00 nad ranem czasu polskiego obrońca tytułu Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Będzie to ich pierwsze spotkanie od czternastu lat. Ostatni raz mierzyli się na Mistrzostwach Świata 2014, gdzie w 1/8 finału po rzutach karnych lepsza okazała się kadra Albicelestes.
Po drodze Leo Messi i spółka pokonali Republikę Zielonego Przylądka po dogrywce (3:2), a także Egipt po niesamowitej pogoni w końcówce (3:2). Reprezentacja Szwajcarii była lepsza od Algierii (2:0) oraz Kolumbii, z którą wygrali w rzutach karnych.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Miasto
|12.07.2026
|03:00
|Ćwierćfinał
|Argentyna – Szwajcaria
|Kansas City