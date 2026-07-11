fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real i Vinicius w drodze do porozumienia

Vinicius Junior w ostatnich tygodniach skupiał się wyłącznie na mistrzostwach świata. Z reprezentacją Brazylii dotarł do 1/8 finału, gdzie uległ Norwegom. Dla skrzydłowego był to trudny turniej – liderował drużynie i błyszczał w szczególności w fazie grupowej, ale finalny wynik jest dużym rozczarowaniem. Brazylijczycy liczyli, że powalczą o końcowy triumf, a pożegnali się z szansami na bardzo wczesnym etapie.

Aktualnie Vinicius odpoczywa po intensywnym okresie. Wkrótce jego myśli ponownie będą związane z Realem Madryt, a przedstawiciele piłkarza przygotowują się do kluczowych rozmów. Kontrakt gwiazdora wygasa w połowie 2027 roku – do tej pory nie udało się porozumieć w sprawie jego przedłużenia. Różnice w stanowiskach obu stron dotyczyły przede wszystkim kwestii finansowych.

Na dzisiaj Vinicius ma być zdecydowany na to, by dalej grać na Santiago Bernabeu. Klub traktuje jego temat priorytetowo. Nie chce dopuścić do sytuacji, by ten rozpoczął sezon z myślą, że po jego zakończeniu będzie mógł odejść za darmo. Real oczywiście liczy na dalszą współpracę.

Pod wodzą Jose Mourinho Vinicius ma wrócić do swojej najwyższej dyspozycji. W Madrycie wciąż wierzą, że ten może być kluczową postacią drużyny. Sezon 2025/2026 nie był dla niego wymarzony – w sumie zgromadził 22 bramki i 14 asyst w 53 występach.

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