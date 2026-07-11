Bayern Monachium nie zgodzi się na sprzedaż Michaela Olise podczas letniego okienka. Niemiecki gigant porozumiał się w tej sprawie z Realem Madryt - informuje Christian Falk. Królewscy byli zainteresowani transferem francuskiego gwiazdora.

fot. dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Olise nie trafi do Realu. Transfer wykluczony

Michael Olise ma za sobą wyśmienity sezon, a obecnie błyszczy na mistrzostwach świata. Reprezentacja Francji z nim w składzie dotarła już do półfinału, gdzie zmierzy się z Hiszpanią. Skrzydłowemu świetnie współpracuje się z Kylianem Mbappe, któremu asystował już przy kilku trafieniach. Kibice Realu Madryt wymarzyli sobie ich wspólną grę na Santiago Bernabeu, reagując w ten sposób na plotki łączące go z transferem do hiszpańskiego giganta.

Florentino Perez ma być wielkim zwolennikiem transferu Olise. Uważa, że to brakujące ogniwo Realu – z nim w składzie byłby nie do zatrzymania. Istotny jest również fakt jego bardzo dobrych relacji z Mbappe. Problem w tym, że Bayern Monachium kategorycznie sprzeciwił się temu ruchowi, a sam zawodnik nie zamierza wymuszać na władzach odejścia.

Real publicznie zaprzeczał, jakoby podejmował jakiekolwiek kroki w kierunku tego transferu. Oczywiście chce go u siebie, ale hitowy transfer tego lata nie wchodzi w grę. Christian Falk ujawnia, że kluby porozumiały się w tej kwestii. Królewscy zaakceptowali plany Bayernu i nie zamierzają walczyć o gwiazdora. Oczywiście temat jego przeprowadzki może wrócić w przyszłości, ale w nadchodzącym sezonie będzie dalej występował na Allianz Arenie.

🚨 Bayern Munich have ruled out selling Michael Olise to Real Madrid this summer.



The German club see the France international as a key part of their long-term plans.



Bayern and Real Madrid have agreed that no move will take place during the current transfer window.



(Source:… pic.twitter.com/yjiCZpfubS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 11, 2026

Olise to jeden z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. Dla Bayernu w sezonie 2025/2026 uzbierał 22 bramki i 31 asyst w 52 występach.

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