Wyczekiwany powrót do reprezentacji Polski. Urban ma go powołać

Reprezentacja Polski w marcu powalczy o awans na mistrzostwa świata. Na zgrupowanie ma zostać powołany Jakub Moder - informują "Meczyki". To dla niego powrót do kadry po dziewięciu miesiącach.

Jan Urban
Jan Urban

Moder wreszcie gra. Urban powoła go do reprezentacji

Reprezentacja Polski ma przed sobą kluczowe tygodnie. Jeszcze w marcu czeka ją walka o awans na mistrzostwa świata. W półfinale baraży podejmie przed własną publicznością Albanię. Jeśli uda jej się zwyciężyć, o wyjazd na tegoroczny mundial zagra z wygranym meczu Ukraina – Szwecja.

Trwają ostatnie przygotowania listy powołanych na marcowe zgrupowanie. Kibice oczekują od Jana Urbana odważnych decyzji, w tym uwzględnienia Oskara Pietuszewskiego. Z informacji przekazanych przez „Meczyki” wynika, że nastolatek faktycznie znajdzie się w kadrze. Szykuje się również wyczekiwany powrót Jakuba Modera, który wreszcie gra regularnie.

Wychowanek Lecha Poznań jest uważany za jednego z najlepszych polskich pomocników. Mimo tego, przez długi czas mierzył się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły mu grę dla kadry przez prawie rok. Po raz ostatni wystąpił dla niej w czerwcu 2025 roku, gdy ta, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, przegrała z Finlandią.

Moder wreszcie zażegnał problemy ze zdrowiem i od lutego gra regularnie. Wystąpił w siedmiu meczach Feeynoordu Rotterdam, w tym pięciu kolejnych od pierwszej minuty. Coraz lepsza dyspozycja ma poskutkować powołaniem na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Być może okaże się on brakującym ogniwem w środku pola.