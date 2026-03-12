Wyczekiwany powrót do reprezentacji Polski. Urban ma go powołać

Reprezentacja Polski w marcu powalczy o awans na mistrzostwa świata. Na zgrupowanie ma zostać powołany Jakub Moder - informują "Meczyki". To dla niego powrót do kadry po dziewięciu miesiącach.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Moder wreszcie gra. Urban powoła go do reprezentacji

Reprezentacja Polski ma przed sobą kluczowe tygodnie. Jeszcze w marcu czeka ją walka o awans na mistrzostwa świata. W półfinale baraży podejmie przed własną publicznością Albanię. Jeśli uda jej się zwyciężyć, o wyjazd na tegoroczny mundial zagra z wygranym meczu Ukraina – Szwecja.

Trwają ostatnie przygotowania listy powołanych na marcowe zgrupowanie. Kibice oczekują od Jana Urbana odważnych decyzji, w tym uwzględnienia Oskara Pietuszewskiego. Z informacji przekazanych przez „Meczyki” wynika, że nastolatek faktycznie znajdzie się w kadrze. Szykuje się również wyczekiwany powrót Jakuba Modera, który wreszcie gra regularnie.

Wychowanek Lecha Poznań jest uważany za jednego z najlepszych polskich pomocników. Mimo tego, przez długi czas mierzył się z problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły mu grę dla kadry przez prawie rok. Po raz ostatni wystąpił dla niej w czerwcu 2025 roku, gdy ta, jeszcze pod wodzą Michała Probierza, przegrała z Finlandią.

Moder wreszcie zażegnał problemy ze zdrowiem i od lutego gra regularnie. Wystąpił w siedmiu meczach Feeynoordu Rotterdam, w tym pięciu kolejnych od pierwszej minuty. Coraz lepsza dyspozycja ma poskutkować powołaniem na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Być może okaże się on brakującym ogniwem w środku pola.