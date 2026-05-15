Lamine Yamal w centrum kontrowersji. Premier Hiszpanii zabrał głos

Lamine Yamal znalazł się w centrum politycznej dyskusji. W obronie zawodnika głos zabrał premier Hiszpanii w swoich mediach społecznościowy, nawiązując do fety mistrzowskiej.

Gest młodej gwiazdy Barcelony wywołał polityczną falę

Lamine Yamal stał się bohaterem medialnej debaty po swoim geście podczas celebracji mistrzostwa Hiszpani. Sprawa szybko wykroczyła poza sport, a jej echa dotarły do najwyższych władz państwowych, które odniosły się do całego zdarzenia w przestrzeni publicznej.

Do sytuacji odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który skomentował ją w mediach społecznościowych. Szef rządu jednoznacznie stanął w obronie piłkarza i jego gestu, odnosząc się jednocześnie do krytycznych głosów, które pojawiły się w internecie.

„Każdy, kto uważa, że eksponowanie flagi narodowej jest podżeganiem do nienawiści, jest albo szalony, albo zaślepiony własnym wstydem. Lamine po prostu wyraził solidarność z Palestyną, sprawą podzielaną przez miliony Hiszpanów. I to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy być z niego dumni” – napisał Pedro Sanchez na platformie X.

Quienes consideran que ondear la bandera de un Estado es “incitar al odio”, o han perdido el juicio o han sido cegados por su propia ignominia.



Lamine solo ha expresado la solidaridad por Palestina que sentimos millones de españoles. Otro motivo más para estar orgullosos de él. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 14, 2026

Wypowiedź premiera wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych i ponownie skierowała uwagę opinii publicznej na rolę sportowców w debacie politycznej. Gest młodego zawodnika FC Barcelony podczas mistrzowskiej parady stał się jednym z najgłośniejszych momentów celebracji tytułu i wciąż budzi emocje zarówno w Hiszpanii, jak i poza jej granicami.