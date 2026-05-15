Lamine Yamal w centrum kontrowersji. Premier Hiszpanii zabrał głos

09:55, 15. maja 2026
Luka Pawlik
Lamine Yamal znalazł się w centrum politycznej dyskusji. W obronie zawodnika głos zabrał premier Hiszpanii w swoich mediach społecznościowy, nawiązując do fety mistrzowskiej.

fot. Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Gest młodej gwiazdy Barcelony wywołał polityczną falę

Lamine Yamal stał się bohaterem medialnej debaty po swoim geście podczas celebracji mistrzostwa Hiszpani. Sprawa szybko wykroczyła poza sport, a jej echa dotarły do najwyższych władz państwowych, które odniosły się do całego zdarzenia w przestrzeni publicznej.

Do sytuacji odniósł się premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który skomentował ją w mediach społecznościowych. Szef rządu jednoznacznie stanął w obronie piłkarza i jego gestu, odnosząc się jednocześnie do krytycznych głosów, które pojawiły się w internecie.

„Każdy, kto uważa, że eksponowanie flagi narodowej jest podżeganiem do nienawiści, jest albo szalony, albo zaślepiony własnym wstydem. Lamine po prostu wyraził solidarność z Palestyną, sprawą podzielaną przez miliony Hiszpanów. I to jest kolejny powód, dla którego powinniśmy być z niego dumni” – napisał Pedro Sanchez na platformie X.

Wypowiedź premiera wywołała szeroką dyskusję w mediach społecznościowych i ponownie skierowała uwagę opinii publicznej na rolę sportowców w debacie politycznej. Gest młodego zawodnika FC Barcelony podczas mistrzowskiej parady stał się jednym z najgłośniejszych momentów celebracji tytułu i wciąż budzi emocje zarówno w Hiszpanii, jak i poza jej granicami.

