Flick przejmuje kontrolę nad transferami. Zmiana priorytetów w Barcelonie

FC Barcelona zmienia plany transferowe na wzmocnienie ofensywy. Decyzja Hansiego Flicka ma wpłynąć na przyszłość jednego z głównych celów klubu na letnie okno transferowe.

Transferowa zmiana planów w Barcelonie. Jeden ruch zmienia wszystko

FC Barcelona według El Nacional dokonała istotnej korekty w swojej strategii transferowej dotyczącej wzmocnienia ataku. Hansi Flick miał podjąć decyzję o spowolnieniu działań związanych z transferem Juliana Alvareza, który był dotąd jednym z priorytetowych celów katalońskiego klubu.

Giganta ligi hiszpańskiej jeszcze niedawno traktował argentyńskiego napastnika jako kluczowe nazwisko w kontekście budowy ofensywy na przyszły sezon. Jednak jak przekonuje źródło, zmieniające się warunki rynkowe oraz rosnąca konkurencja, między innymi ze strony PSG, znacząco utrudniły potencjalne negocjacje. Wysoka kwota odstępnego, sięgająca nawet 150 milionów euro, sprawia, że operacja staje się coraz mniej realna.

Barca w tym samym czasie zaczęła intensywnie analizować inne opcje. Według informacji El Nacional na pierwszy plan wysunął się Joao Pedro z Chelsea, który ma być obecnie preferowanym wyborem sztabu szkoleniowego. Brazylijczyk jest postrzegany jako bardziej elastyczny profil ofensywny, lepiej dopasowany do koncepcji Flicka.

Nowy plan zakłada napastnika, który potrafi swobodnie poruszać się w systemie gry, współpracować z zawodnikami takimi jak Lamine Yamal czy Raphinha oraz zapewniać większą mobilność w ataku. Właśnie te cechy mają przemawiać na korzyść Joao Pedro, którego styl gry bardziej odpowiada założeniom trenera.

Barcelona tym samym redefiniuje swoje podejście do budowy ofensywy. Niemiecki szkoleniowiec ma coraz większy wpływ na decyzje transferowe, a priorytety klubu ulegają zmianie. Opcja z Julianem Alvarezem wyraźnie traci na znaczeniu, podczas gdy Joao Pedro staje się coraz poważniejszym kandydatem do wzmocnienia drużyny przed nowym sezonem.