Barcelona zmieniła plan ws. transferu napastnika. Nowa gwiazda na celowniku

Barcelona zmienia swoje cele transferowe. Jak donosi The Athletic, mistrz Hiszpanii rezygnuje z walki o Juliana Alvareza i szuka innych snajperów.

Barcelona pogodziła się z brakiem możliwości sprowadzenia Alvareza

FC Barcelona powoli rezygnuje ze starań o sprowadzenie Juliana Alvareza ze względu na skomplikowaną sytuację finansową. Dyrektor sportowy Deco przygotował więc alternatywne rozwiązania.

Aktualnie na szczycie listy życzeń katalońskiego giganta znajduje się Joao Pedro. Brazylijski napastnik reprezentujący barwy Chelsea stał się priorytetem dla hiszpańskiego klubu. Snajper ma kosztować około 100 milionów euro, wliczając w to wszystkie bonusy. Jednak The Blues podobnie jak Atletico Madryt nie mają zamiaru pozbywać się swojej gwiazdy.

Dlatego na radarze Blaugrany pojawił się także Victor Osimhen. Według źródła Nigeryjczyk jest niezwykle ceniony w stolicy Katalonii za regularność. W Galatasaray, w którym obecnie gra zdobywa mnóstwo goli. Były napastnik Napoli strzelił w tym sezonie 22 bramki w 33 spotkaniach. Siedem z tych trafień zdobył w Lidze Mistrzów.

Profil 27-latka podoba się sztabowi szkoleniowemu. Niestety jego umowa z tureckim klubem obowiązuje do połowy 2029 roku. W konsekwencji zakup bramkostrzelnego zawodnika na pewno nie będzie należał do tanich operacji.

Bez wątpienia jednak klub zamierza zrobić wszystko, żeby podczas najbliższego okienka dopiąć przynajmniej jeden hitowy transfer i wzmocnić linię ataku zespołu Hansiego Flicka.