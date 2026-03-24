W tym Urban jest lepszy od Probierza. Szpakowski nie ma wątpliwości

Probierz tego nie robił, Urbana to charakteryzuje w pracy z kadrą

Mecz z Albanią zbliża się wielkimi krokami. Dla reprezentacji Polski będzie to pierwszy z dwóch „finałów”, jeśli chcemy pojechać na Mistrzostwa Świata. Jan Urban na konferencji prasowej otwarcie mówił, że zbliżające się spotkanie będzie dla niego najważniejszym w karierze. Co więcej, marcowe baraże mogą zdecydować o przyszłości selekcjonera. W przypadku awansu kontrakt zostanie przedłużony.

Na temat przyszłości Jana Urbana wypowiedział się legendarny komentator Dariusz Szpakowski. W rozmowie z TVP Sport zasugerował, że bez względu na wynik powinien nadal pracować w reprezentacji. Porównał także obecnego selekcjonera z Michałem Probierzem.

– Dał poważne argumenty do tego, by pracować z tą drużyną dalej nawet jeśli nie pojedziemy na mistrzostwa świata. Charakteryzuje go konsekwencja w pracy i przy podejmowaniu decyzji dotyczących powołań. To coś, czego nie widzieliśmy w przypadku Michała Probierza. Już teraz mamy piłkarzy sprawdzonych. Za jakiś czas Urban będzie mógł skupić się na tym, by wkomponować w grupę nowych graczy. Do tego potrzebny jest jednak czas, którego teraz nie ma. Dziś sam selekcjoner słusznie podkreśla, że nie jest to dobry moment na eksperymenty – powiedział Dariusz Szpakowski w rozmowie z TVP Sport.

– Urban stworzył zespół, w którym każdy chce grać i poświęca się dla dobra drużyny, a przecież byliśmy już w bardzo trudnej sytuacji. Urban skończył z konfliktami. Stworzył podstawy, by dalej budować tę drużynę – dodał.

Mecz Polska – Albania odbędzie się w czwartek (26 marca) 2026 roku o godzinie 20:45. W przypadku awansu do finału zagramy z Ukrainą lub Szwecją we wtorek (31 marca).