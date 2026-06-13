Vinicius ocenił współpracę z Ancelottim. To powiedział o byłym trenerze Realu

17:33, 13. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Vinicius Junior przed startem Mistrzostw Świata 2026 chwalił współpracę z Carlo Ancelottim. Selekcjoner reprezentacji Brazylii podobnie jak w Realu Madryt daje mu wiele swobody.

Vinicius Junior (Brazylia - Panama)
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Latin Sport Images/ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior (Brazylia - Panama)

Ancelotti daje mi poczucie spokoju – mówi Vinicius

Reprezentacja Brazylii rozpocznie Mistrzostwa Świata 2026 w nocy z soboty na niedzielę (14 czerwca). Pierwszym rywalem Canarinhos będzie czwarta drużyna ostatniego mundialu, czyli reprezentacja Maroko. Starcie odbędzie się na w East Rutherford. Wiadomo, że w kadrze meczowej nie znajdzie się Neymar Jr. 34-latek prawdopodobnie opuści także drugi mecz w grupie z Haiti.

Cała uwaga będzie więc skupiona na gwieździe Realu Madryt. Vinicius Junior ma być jednym z kluczowych zawodników, od którego będzie zależało to, jak daleko Brazylia zajdzie na Mistrzostwach Świata. Eksperci wskazują ich jako jednego z faworytów do zwycięstwa.

Od roku selekcjonerem pięciokrotnych mistrzów świata jest Carlo Ancelotti. Nie da się ukryć, że włoski taktyk doskonale zna część swoich zawodników. Z Viniciusem Juniorem przez lata pracował w Realu Madryt. 25-latek w jednym z wywiadów ocenił współpracę z doświadczonym szkoleniowcem. Przyznał, że gra pod jego wodzą daje mu duże poczucie spokoju.

Gra pod wodzą Carlo Ancelottiego daje mi największe poczucie spokoju. Daje mi dużo swobody i pewności siebie, by robić to, co już robiłem dla reprezentacji i Realu Madryt – mówił Vinicius Junior, cytowany przez Fabrizio Romano.

Vinicius za kadencji Ancelottiego w Realu błyszczał formą. Łącznie strzelił 90 bramek i zaliczył 67 asyst w 198 meczach.

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