USA zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Amerykanie, korzystający z atutu własnych boisk, są wskazywani jako faworyci, ale Bośniacy już pokazali podczas fazy grupowej, że potrafią skutecznie rywalizować z wyżej notowanymi przeciwnikami.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: USA - Paragwaj

USA ucieszy własnych kibiców?

Stany Zjednoczone wygrały grupę D. Współgospodarze turnieju rozpoczęli rywalizację od zwycięstwa nad Paragwajem, następnie zremisowali z Australią, a na zakończenie fazy grupowej pokonali Turcję. Dzięki siedmiu zdobytym punktom zajęli pierwsze miejsce w tabeli i pewnie wywalczyli awans do fazy pucharowej. Zespół prowadzony potwierdził, że może odegrać znaczącą rolę w turnieju rozgrywanym na własnym terenie.

Bośnia i Hercegowina rywalizowała w grupie B z Kanadą, Szwajcarią i Katarem. Turniej rozpoczęła od porażki z Kanadą, następnie zremisowała ze Szwajcarią, a w ostatniej kolejce pokonała Katar 3:1. Cztery zdobyte punkty wystarczyły do zajęcia trzeciego miejsca i awansu do 1/16 finału z grona najlepszych drużyn z trzecich lokat.

Zobacz też:

Pulisic da radość Amerykanom?

Największą gwiazdą reprezentacji USA pozostaje Christian Pulisic, który odpowiada za kreowanie akcji ofensywnych. Ważnymi postaciami zespołu są również Sergino Dest, Weston McKennie, Gio Reyna, Timothy Weah oraz Folarin Balogun. To właśnie od ich dyspozycji będzie zależeć, czy gospodarze potwierdzą rolę faworyta.

Po stronie Bośni i Hercegowiny najwięcej uwagi przyciąga doświadczony Edin Džeko. O sile drużyny stanowią także Sead Kolašinac, Ermedin Demirović oraz Amar Dedić, którzy mają poprowadzić swoją reprezentację do kolejnej sensacji podczas mistrzostw świata.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przewidywane składy na mecz USA – Bośnia i Hercegowina

USA: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKenzie, Pulisic; Balogun.

Bośnia i Hercegowina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinać; Bajraktarević, Bašić, Šunjić, Bajraktarevic; Demirović, Džeko

Kiedy odbędzie się spotkanie USA – Bośnia i Hercegowina?

Rywalizacja USA – Bośnia i Hercegowina w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata odbędzie się w czwartek, 2 lipca, o godzinie 02:00 czasu polskiego. Transmisję telewizyjną z tego spotkania przeprowadzi kanał TVP Sport. Mecz będzie można obejrzeć również na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Na zwycięzcę tego pojedynku w 1/8 finału będzie czekał lepszy z pary Belgia – Senegal.