Atletico Madryt podjęło ostateczną decyzję ws. Alvareza. Barcelona już wie

Atletico Madryt za pośrednictwem prezydenta klubu zabrało głos na temat Juliana Alvareza. Hiszpański gigant nie ma zamiaru sprzedawać napastnika. Nawet jeśli pojawią się oferty, piłkarz pozostanie w klubie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez zostanie w Atletico Madryt. Barcelona nie ma szans

Julian Alvarez przebywa obecnie na Mistrzostwach Świata, gdzie razem z reprezentacją Argentyny walczy o obronę tytułu sprzed czterech lat. W międzyczasie trwa saga transferowa z jego udziałem, ponieważ mocno zabiega o niego FC Barcelona. W wyścigu brały udział również Arsenal i Paris Saint-Germain, ale zawodnik odrzucił możliwość przejścia do ligi angielskiej lub francuskiej.

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Wymarzonym kierunkiem transferu Alvareza jest FC Barcelona. Natomiast transfer wydaje się mało realny. Po pierwsze Atletico wyceniło go na kwotę, która przekracza możliwości finansowe Katalończyków. Po drugie Enrique Cerezo zakomunikował, że Argentyńczyk zostanie.

– Julian Alvarez? Nic się nie zmieniło. Zostanie w Atletico Madryt. Obecnie nie ma żadnych ofert. Nawet jeśli jakieś się pojawią, Alvarez i tak zostanie. Nie chcemy go sprzedawać – powiedział Enrique Cerezo, prezydent Atletico, cytowany przez Fabrizio Romano.

Wygląda więc na to, że temat transferu Alvareza do Barcelony można uznać za zamknięty. Co prawda, sam piłkarz publicznie wyraził chęć zmiany otoczenia, ale wiążę go długi kontrakt do połowy 2029 roku. W związku z tym jest uzależniony od decyzji Ateltico, które wykluczyło sprzedaż do ligowego rywala.

Alvarez trafił do Madrytu latem 2024 roku z Manchesteru City. Łącznie w tym czasie uzbierał 106 występów, w których strzelił 49 bramek i zanotował 17 asyst.