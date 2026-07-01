Mbappe z rekordem mundialu. Ronaldo i Pele w tyle

14:22, 1. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Opta

Kylian Mbappe poprowadził reprezentację Francji do triumfu w starciu ze Szwecją i awansu do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Kapitan Trójkolorowych zdobył dwie bramki i pobił rekord fazy pucharowej mundialu.

Kylian Mbappe
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Cal Sport Media via AP Images/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe liderem. Za nim Ronaldo i Pele

Reprezentacja Francji to jeden z głównych kandydatów do złotego medalu na trwającym turnieju. W 1/16 finału Les Bleus nie dali większych szans Szwecji i sięgnęli po przekonujące zwycięstwo. Bohaterem Trójkolorowych po raz kolejny okazał się Kylian Mbappe.

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Kapitan drużyny Didiera Deschampsa dwukrotnie pokonał Jacoba Widella Zetterströma. Dzięki znakomitemu występowi przeciwko ekipie Blågult Mbappe w swojej karierze ma już na koncie dziewięć goli w fazie pucharowej Mistrzostw Świata.

To oznacza, że 27-latek stał się samodzielnym liderem w tej klasyfikacji. Portal Opta potwierdza, że Francuz wyprzedził dwie brazylijskie legendy, Leonidasa i Ronaldo, które na tym etapie mundialu zdobyły osiem bramek. Za plecami Mbappe pozostali także tacy piłkarze, jak Oldrich Nejedly, Pele, Just Fontaine i Vava. Wspomniana czwórka może pochwalić się siedmioma trafieniami.

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