Urban zapowiedział. „Nie jest tajemnicą, że on zagra”

Polska we wtorek zmierzy się ze Szwecją. Jan Urban na konferencji prasowej przyznał, jakiego meczu się spodziewa. Selekcjoner zaradził także, że Nicola Zalewski zagra w meczu i to raczej w pierwszym składzie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Urban mówi wprost: Szwecja jest faworytem

Reprezentacja Polski już jutro zagra najważniejszy mecz ostatnich lat. Baraże o awans na wielki turniej stały się powoli naszą tradycją i kolejny raz decydować będą one o powodzeniu gry na najważniejszej piłkarskiej imprezie czterolecia. Tym razem los znów połączył nas ze Szwecją, a więc tą samą drużyną, z którą rywalizowaliśmy poprzedni w walce o mundial w Katarze. Wówczas Biało-Czerwoni okazali się lepsi, ale czy tak będzie i tym razem?

Według wieli bukmacherów i ekspertów to drużyna ze Sztokholmu jest zdecydowanym faworytem. Niemniej trudno powiedzieć również, że Polacy są bez szans lub przystępują w roli słabeusza. Należy spodziewać się raczej wyrównanej rywalizacji. Jan Urban powiedział, że to Szwecja jest faworytem.

– Zawsze uważałem, że Szwecja to najmocniejsza reprezentacja. W meczu z Ukrainą to potwierdzili. Nie wiem do końca, czy to oni byli tak mocni, czy rywal tak słaby. Grają na własnym boisku, mają delikatną przewagę. Potencjał jednej i drugiej drużyny jest bardzo wyrównany – powiedział Jan Urban na konferencji prasowej przed meczem z Ukrainą.

– Trener Potter trafił ze składem na mecz z Ukrainą. Na pewno nie zna swojego zespołu pod wieloma aspektami. Nie wie chociażby, jak zachowa się drużyna, gdy będzie przegrywać. To jest zupełnie inne, wyjątkowe spotkanie. Jest w nim wiele niewiadomych. Dla mnie jest jasne, że Szwecja zagrała świetne spotkanie z Ukrainą – kontynuował selekcjoner.

– Nie myślimy o tym, że jeszcze nie przegraliśmy. Skupiam się na tym, aby drużyna robiła progres. W eliminacjach byliśmy w różnych momentach. Moim zdaniem jest on zauważalny […]. Nie jest tajemnicą, że Nicola Zalewski zagra. Gdyby mógł wystąpić z Albanią, to także by wystąpił – dodał.

