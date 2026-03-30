Szwecja – Polska: Spora przewaga rywali Biało-Czerwonych. To wiele mówi

Reprezentacja Szwecji wyceniana jest przez serwis "Transfermarkt" na blisko 187 milionów euro. Biało-Czerwoni z kolei "tylko" na 140 milionów. Czy ta różnica będzie miała znaczenie na murawie?

Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Szwecja wyżej wyceniana od Polski

Reprezentacja Polski już w najbliższy wtorek rozegra swój najważniejszy mecz w ostatnich latach. Jego stawką jest awans na mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Innej drogi kwalifikacji już nie ma. Wszystko rozstrzygnąć musi się więc w Sztokholmie, gdzie Szwecja podejmie nasz zespół. Zdaniem ekspertów czeka na wyrównany pojedynek, w którym nie ma wyraźnego faworyta.

Niemniej trzeba przyznać, że Szwedzi mają spore problemy jeśli chodzi o liczbę kontuzjowanych graczy. W ostatnich godzinach z kadry wypadło dwóch graczy, a przecież również wcześniej zbyt dobrze nie było. To być może właśnie w tym elemencie Biało-Czerwoni mogą upatrywać swojej przewagi. W naszej kadrze nie ma bowiem poważnych kontuzji, a właściwie w ogóle ich nie ma.

Z pewnością więc drużyna ze Skandynawii wystąpi w nieco zmienionym ustawieniu, ale to nadal mocny rywal. Wskazuje na to chociażby wycena możliwego składu. Specjalnej z okazji tego meczu postanowiliśmy wyliczyć łączoną wartość przewidywanych składów. Co warte uwagi, łączna wycena kadry Szwecji według serwisu „Transfermarkt” to 363,98 miliona euro. W przypadku reprezentacji Polski to raptem 214,5 miliona euro.

Reprezentacja Polski: K. Grabara (12 milionów) – P. Wiśniewski (2 miliony), J. Bednarek (11 milionów), J. Kiwior (27 milionów) – M. Cash (22 miliony), P Zieliński (10 milionów), S. Szymański (12 milionów), M. Skóraś (4 miliony) – J. Kamiński (12 milionów), N. Zalewski (20 milionów) – Robert Lewandowski (8 milionów). Łączna wartość naszej jedenastki wg. „Transfermarkt” to zatem: 140 milionów euro.

Reprezentacja Szwecji: K. Nordfeldt (175 tysięcy) – G. Lagerbielke (5 milionów), C. Starfelt (5 milionów), V. Lindelof (6 milionów) – H. Johansson (1,8 miliona), Y. Ayari (30 milionów), J. Karlstrom (4 miliony), G. Gudmundsson (20 milionów) – A. Elanga (40 milionów), B. Nygren (10 milionów) – V. Gyokeres (65 milionów). Łączna wartość jedenastki reprezentacji Szwecji wg. „Transfermarkt” to zatem w zaokrągleniu: 187 milionów euro.

I choć oczywiście wartości rynkowe nie grają na boisku, to jednak należy zwrócić uwagę na sporą dysproporcję w wartości przewidywanych składów. Szczególnie w oczy rzuca się jednak różnica pomiędzy najdroższym graczem w naszych barwach, a w reprezentacji Szwecji. W przypadku Polski jest to Matty Cash, wyceniany na 22 miliony euro. Zaś u Szwedów najdroższy jest Viktor Gyokeres, wart według „Transfermarkt” 65 milionów euro.

