Tyle meczów Jan Urban był niepokonany. Koniec serii w najgorszym momencie

Jan Urban aż do meczu ze Szwecją był niepokonany w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Do tej pory miał na swoim koncie serię siedmiu spotkań z rzędu bez porażki. Ta pierwsza przyszła w najgorszym możliwym momencie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Siedem meczów i koniec! Seria Jana Urbana zakończona

Reprezentacja Polski nie jedzie na Mistrzostwa Świata 2026. Dwukrotnie musieliśmy gonić wynik i to się udało, ale tego trzeciego razu niestety nie doczekaliśmy. Finalnie to reprezentacja Szwecji wygrała (3:2), dzięki czemu to drużyna Trzech Koron zagra na mundialu.

Jednocześnie porażka ze Szwecją oznacza, że Jan Urban doznał pierwszej porażki w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Odkąd objął stery w drużynie narodowej w lipcu, nie przegrał ani jednego spotkania. Na swoim koncie miał serię siedmiu meczów z rzędu bez porażki. W tym czasie remisował m.in. dwukrotnie z faworyzowaną Holandią, a także wygrywał z Finlandią, Maltą czy Albanią.

Bilans meczów Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski:

Holandia 1:1 Polska

Polska 3:1 Finlandia

Polska 1:0 Nowa Zelandia

Litwa 0:2 Polska

Polska 1:1 Holandia

Malta 2:3 Polska

Polska 2:1 Albania

Szwecja 3:2 Polska

Podobną serią w przeszłości mógł pochwalić się Wojciech Łazarek. Z kolei poprzedni selekcjoner, czyli Michał Probierz zanotował osiem meczów z rzędu bez porażki na start pracy z reprezentacją Polski. Przegrał dopiero w dziewiątym spotkaniu na EURO 2024. Przypomnijmy, że kontrakt Jana Urbana był tak skonstruowany, że obowiązywał tylko do końca trwania baraży o awans na Mistrzostwa Świata.