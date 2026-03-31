Tyle meczów Jan Urban był niepokonany. Koniec serii w najgorszym momencie

23:03, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Jan Urban aż do meczu ze Szwecją był niepokonany w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Do tej pory miał na swoim koncie serię siedmiu spotkań z rzędu bez porażki. Ta pierwsza przyszła w najgorszym możliwym momencie.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Siedem meczów i koniec! Seria Jana Urbana zakończona

Reprezentacja Polski nie jedzie na Mistrzostwa Świata 2026. Dwukrotnie musieliśmy gonić wynik i to się udało, ale tego trzeciego razu niestety nie doczekaliśmy. Finalnie to reprezentacja Szwecji wygrała (3:2), dzięki czemu to drużyna Trzech Koron zagra na mundialu.

Jednocześnie porażka ze Szwecją oznacza, że Jan Urban doznał pierwszej porażki w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Odkąd objął stery w drużynie narodowej w lipcu, nie przegrał ani jednego spotkania. Na swoim koncie miał serię siedmiu meczów z rzędu bez porażki. W tym czasie remisował m.in. dwukrotnie z faworyzowaną Holandią, a także wygrywał z Finlandią, Maltą czy Albanią.

Bilans meczów Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski:

  • Holandia 1:1 Polska
  • Polska 3:1 Finlandia
  • Polska 1:0 Nowa Zelandia
  • Litwa 0:2 Polska
  • Polska 1:1 Holandia
  • Malta 2:3 Polska
  • Polska 2:1 Albania
  • Szwecja 3:2 Polska

Podobną serią w przeszłości mógł pochwalić się Wojciech Łazarek. Z kolei poprzedni selekcjoner, czyli Michał Probierz zanotował osiem meczów z rzędu bez porażki na start pracy z reprezentacją Polski. Przegrał dopiero w dziewiątym spotkaniu na EURO 2024. Przypomnijmy, że kontrakt Jana Urbana był tak skonstruowany, że obowiązywał tylko do końca trwania baraży o awans na Mistrzostwa Świata.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości