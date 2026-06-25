Tunezja – Holandia: oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata

23:44, 25. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Tunezja - Holandia: oficjalne składy na mecz MŚ 2026. W nocy z czwartku na piątek (25/26 czerwca) dobiegnie końca rywalizacja w grupie F. Oranje zmierzą się z ekipą Herve Renarda.

Ronald Koeman
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Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Tunezja – Holandia: oficjalne składy

W nocy z czwartku na piątek (25/26 czerwca) reprezentacja Holandii zagra z Tunezją. Afrykańczycy nie mają już żadnych szans na awans do fazy pucharowej, więc dla nich to jedynie mecz o honor. Z kolei podopieczni Ronalda Koemana walczą o 1. miejsce w grupie i teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/16 finału. Jeśli wygrają i utrzymają lepszy bilans bramek, skończą grupę F na 1. miejscu.

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Wyjściowa jedenastka Holendrów nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Koeman desygnował do gry najmocniejsze możliwe zestawienie. W porównaniu do składu z meczu ze Szwecją nie dokonał ani jednej zmiany. Zobaczymy więc tych samych graczy. W bramce zagra Verbruggen. W obronie od prawej Dumfries, Van Dijk, Ake i Van Hecke. Za kreowanie akcji odpowiedzialni będą Gravenberch, De Jong i Reijnders. Z kolei w ataku zagra trio Malen, Brobbey i Gakpo.

Tunezja żegna się z mundialem, a Herve Renard dokonał paru zmian w ustawieniu. Między innymi jako napastnik zagra Mastouri, a w środku pola pojawi się Khedira. Kibice będą mogli oglądać także piłkarzy znanych z europejskich lig jak Hannibal Mejbri czy Ellys Skhiri.

Oficjalne składy na mecz Tunezja – Holandia:

Tunezja: Dahmen – Abdi, Talbi, Valery, Hmida – Hannibal, Gharbi, Khedira, Skhiri, Slimane – Mastouri

Holandia: Verbruggen – Dumfries, van Dijk, Ake, van Hecke – Gravenberch, De Jong, Reijnders – Gakpo, Malen, Brobbey

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