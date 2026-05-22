Górnik Zabrze – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Górnik Zabrze - Radomiak Radom: typy i kursy na mecz 34. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30.

Górnik – Radomiak, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze już w sobotę, podobnie jak reszta ligi, rozegra swój ostatni mecz. Tego dnia podopieczni Michala Gasparika zmierzą się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom w ramach 34. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Jeszcze jakiś czas temu zabrzanie liczyli się w walce o mistrzostwo Polski, jednak ostatecznie nie zdołali utrzymać tempa czołówki i sezon zakończą z krajowym pucharem na koncie. Z kolei Radomiak może podejść do tego spotkania ze spokojniejszym nastawieniem, ponieważ wcześniej zapewnił sobie utrzymanie w lidze. Mimo to obie drużyny będą chciały zakończyć rozgrywki pozytywnym akcentem, co zapowiada ciekawe widowisko.

Ja uważam, że w tym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Górnik – Radomiak, ostatnie wyniki

Górnik Zabrze prezentuje wysoką formę. Gospodarze sobotniego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Jagiellonią Białystok, 2:0 z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski oraz 1:0 z Wisłą Płock), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arką Gdynia), a także ponieśli jedną porażkę (0:2 z Zagłębiem Lubin).

Radomiak Radom ma identyczny bilans pięciu ostatnich spotkań. Drużyna prowadzona przez Bruno Baltazara pokonywała Widzew Łódź (2:1), Wisłą Płock (1:0) oraz Lechię Gdańsk (3:1), remisowali z Cracovią (0:0), a także ponieśli porażkę z Lechem Poznań (1:3).

Górnik – Radomiak, historia

Historia rywalizacji Górnika Zabrze z Radomiakiem Radom nie należy do najbardziej rozbudowanych, jednak ich spotkania potrafiły dostarczać sporo emocji. Górnik jako jeden z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce częściej był stawiany w roli faworyta tych pojedynków. Radomiak wielokrotnie pokazywał jednak charakter i potrafił skutecznie przeciwstawić się bardziej renomowanemu rywalowi. Dzięki temu mecze obu drużyn często były wyrównane i trzymały kibiców w napięciu do ostatnich minut.

Górnik – Radomiak, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniego spotkania jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.48. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 6.10.

Górnik Zabrze Radomiak 1.48 4.50 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2026 20:42

Górnik – Radomiak, kto wygra?

Górnik – Radomiak, przewidywane składy

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Sadilek, Hellebrand, Kubicki – Ikia Dimi, Liseth, Chłań

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Blasco, Dieguez, Grzesik – Donis – Balde, Baro, Luquinhas, Lopes – Maurides

Górnik – Radomiak, transmisja meczu

Spotkanie Górnik Zabrze – Radomiak Radom obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

