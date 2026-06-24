Szwajcaria - Kanada to ostatnie spotkanie w grupie B Mistrzostw Świata 2026. W pojedynku rozgrywanym w Vancouver lepsi okazali się Helweci.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Szwajcaria - Kanada

Szwajcaria – Kanada: trzy gole w Vancouver

Obie drużyny do ostatniej kolejki przystępowały z identycznym dorobkiem punktowym. Szwajcaria zremisowała z Katarem i pokonała Bośnie i Hercegowinę, natomiast Kanada nie zdołała rozstrzygnąć starcia z Bośnią, ale za to w efektownym stylu rozbiła Katar. Stawką meczu w Vancouver było pierwsze miejsce w grupie B.

W 11. minucie Helweci mogli wyjść na prowadzenie, ale w znakomitej sytuacji Breel Embolo przymierzył prosto w Maxime’a Crépeau. Pół godziny później Gregor Kobel musiał się wykazać po strzale przy słupku – z ostrego kąta uderzał Ali Ahmed.

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Premierowa bramka w tej rywalizacji padła tuż po zmianie stron. Johan Manzambi zagrał w kierunku Rubena Vargasa, a ten pokonał Crépeau. Piłka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce. Po 11 minutach Szwajcaria prowadziła już 2:0. Embolo podawał do Manzambiego, który zaskoczył golkipera rywali strzałem bez przyjęcia.

W 76. minucie Kanada strzeliła gola kontaktowego. Nathan Saliba posłał kapitalne podanie do Promise’a Davida, a ten w efektownym stylu umieścił piłkę w bramce strzeżonej przez Kobela. Jednak współgospodarzy nie było już stać na więcej.

Podopieczni Murata Yakina utrzymali korzystny wynik i zakończyli rywalizację w grupie B na 1. lokacie. Szwajcaria w 1//8 finału zmierzy się z trzecią ekipą z grupy E, F, G, I lub J. To spotkanie odbędzie się 3 lipca w Vancouver. Kanada 28 czerwca zagra z drugim zespołem z grupy A na SoFi Stadium w Inglewood.

Szwajcaria – Kanada 2:0 (0:0)

Ruben Vargas 46′, Johan Manzambi 57′