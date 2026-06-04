Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata 2026 pozostał już tylko tydzień. Która drużyna ma największe szanse na zwycięstwo? Joachim Klement wskazał faworyta. Matematyk zakłada finał z udziałem Cristiano Ronaldo, o czym pisze m.in. Diario Olé.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: trofeum FIFA World Cup

MŚ 2026: europejski finał mundialu

W Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych tytułu wywalczonego w Katarze broni Argentyna. Drużyna Leo Messiego nie ma szans na powtórzenie sukcesu. Przynamniej według modelu proponowanego przez Joachima Klement. O przewidywaniach niemieckiego matematyka pisze m.in. Diario Olé.

Kliment przewidział zwycięzców trzech poprzednich mundiali. W swoich obliczeniach bierze pod uwagę takie czynniki, jak wielkości populacji i PKB, a także ranking FIFA i kulturę piłkarską danego kraju. Niemiec jest przekonany, że MŚ 2026 wygra Holandia.

Oranje w półfinale pokonają Hiszpanię i o tytuł zagrają z Portugalią, która w decydującym spotkaniu wyeliminuje Anglię. To oznacza, że Cristiano Ronaldo nie spełni swojego największego marzenia i nie poprowadzi swojej reprezentacji do upragnionego złota.

Kliment jest pewny, że 1/8 finału z turniejem pożegna się Brazylia, która nie zdoła zatrzymać Japonii. Natomiast Argentynę zatrzyma Portugalia, a więc późniejszy finalista.