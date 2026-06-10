Grupa A MŚ 2026: terminarz i godziny. Meksyk, RPA, Korea Południowa, Czechy

Grupę A mistrzostw świata 2026 tworzą Meksyk, RPA, Korea Południowa i Czechy. Sprawdź terminarz, godziny meczów i inne informacje o drużynach.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Son Heung-min

Grupa A mistrzostw świata 2026

W grupie A mistrzostw świata 2026 znalazły się cztery reprezentacje z trzech kontynentów. Pierwszą z nich jest Meksyk, który po raz 18. wystąpi na mundialu i jako pierwszy kraj w historii organizuje turniej po raz trzeci. Największym sukcesem tej kadry pozostają dwa ćwierćfinały osiągnięte w 1970 i 1986 roku.

Korea Południowa przystępuje do turnieju jako najbardziej doświadczona drużyna z Azji. To już jej 12. występ na mundialu, a najlepszy wynik osiągnęła w 2002 roku, docierając do półfinału.

RPA wraca na mistrzostwa świata po szesnastu latach przerwy. „Bafana Bafana” nigdy nie wyszli z fazy grupowej, ale liczą na przełamanie tej statystyki podczas turnieju w Ameryce Północnej.

Stawkę uzupełniają Czechy, które wracają na mundial po 20 latach. Ich największym sukcesem pozostają dwa wicemistrzostwa świata wywalczone jeszcze jako Czechosłowacja.

Terminarz i godziny meczów

W grupie A tylko dwa mecze zostaną rozegrane o przyjaznych dla polskich kibiców porach – o 18:00 i 21:00. Pozostałe cztery spotkania będzie można obejrzeć wyłącznie w nocy, ponieważ ich początek wyznaczono na 3:00 lub 4:00 czasu polskiego.