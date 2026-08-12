Galatasaray chce duet z Arsenalu. Na stole oficjalna oferta

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Galatasaray próbuje wyciągnąć duet z Arsenalu

Galatasaray wykonało zdecydowany ruch na rynku transferowym. Dziennikarz Haluk Yurekli poinformował, że klub zainteresował się jednocześnie Gabrielem Martinellim oraz Ethanem Nwanerim. Sprawa ma być na tyle konkretna, że do Arsenalu trafiła już oficjalna propozycja.

Szczególne emocje może wzbudzać nazwisko Nwaneriego. 19 latek jest uznawany za bardzo obiecującego zawodnika i wzbudza zainteresowanie także w Premier League. Jego definitywne odejście z Londynu byłoby więc znacznie większą niespodzianką. W grę może wchodzić również wypożyczenie, które pozwoliłoby mu regularnie występować i zdobywać doświadczenie.

Martinelli znajduje się w innej sytuacji. Jego sprzedaż jest przedstawiana jako bardziej realna możliwość. Arsenal dokonał już tego lata zmian w kadrze, a z Emirates Stadium odeszli Leandro Trossard i Christian Norgaard. Niewykluczone więc, że Londyńczycy zdecydują się na kolejne transfery wychodzące.

Na razie doniesienia o wspólnej ofercie Galatasaray pochodzą od Yurekliego. Inne źródła nie potwierdziły jeszcze, że rozmowy są na zaawansowanym etapie. Nie wiadomo również, jaką kwotę Turcy zaproponowali Arsenalowi oraz jakiej odpowiedzi można się spodziewać po Kanonierach. Galatasaray miało przejść od zainteresowania do działania i czeka teraz na stanowisko londyńskiego klubu.