Manchester City sprowadził bramkarza. Będzie zmiennikiem Donnarummy

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Oficjalnie: Geronimo Rulli dołączył do Manchesteru City

Manchester City poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Geronimo Rullego z Olympique’u Marsylia. 34-letni bramkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 2 miliony euro. Doświadczony golkiper będzie teraz częścią zespołu Enzo Mareski.

Angielski klub był zmuszony do pozyskania nowego bramkarza w związku z odejściem Jamesa Trafforda do Leeds United. Rulli zajmie więc jego miejsce i będzie pełnił funkcję zmiennika Gianluigiego Donnarummy w drużynie Obywateli. Co ciekawe, mistrz świata w latach 2016-2017 był już zawodnikiem Manchesteru City, lecz wówczas nie doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Teraz liczy na znacznie ważniejszą rolę na Etihad Stadium.

Rulli bronił barw francuskiej ekipy od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stade Velodrome z Ajaksu Amsterdam za około 4 miliony euro. Wcześniej reprezentował również Villarreal, Real Sociedad oraz Montpellier HSC. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” szacuje jego aktualną wartość rynkową na mniej więcej 6 milionów euro, więc Manchester City pozyskał go po promocyjnej cenie.