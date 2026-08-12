„Dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu”. Papszun potwierdza

15:03, 12. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Legia.net

Oliwier Olewiński nie ma przyszłości w Legii Warszawa, a jak zdradził Marek Papszun na konferencji prasowej, sam zawodnik otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Marek Papszun
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fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Olewiński odejdzie z Legii

Legia Warszawa dobrze weszła w nowy sezon, gdyż w trzech pierwszych kolejkach udało im się zanotować dwa zwycięstwa i jeden remis. To bilans, który może dawać nadzieję na bardzo dobrą kampanię, w której powalczą oni nawet o mistrzostwo Polski.

Wiadomo jednak, że nadal zmienna pozostaje sytuacja kadrowa. Poza transferami wiele może wydarzyć się także w temacie odejść. Jednym z takich graczy jest Oliwier Olewiński, o którym ostatnio było głośno w kontekście zesłania do rezerw. Okazuje się, że 20-letni skrzydłowy dostał wolną rękę w poszukiwaniu klubu, powiedział o tym sam Marek Papszun na konferencji prasowej.

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Z tego, co mi wiadomo, Oliwier ma po prostu wolną rękę w poszukiwaniu klubu. Nie było więc tak, że nie chciał podpisać kontraktu. Raczej dostał zgodę na to, żeby tego klubu sobie szukać. To odpowiada też na pytanie, dlaczego znalazł się w takiej sytuacji. Nie widzieliśmy go jako konkurencji. Ja osobiście nie widziałem go jako zawodnika, który w tym momencie miałby rywalizować o miejsce w Legii. Dlatego trudno mi sobie wyobrazić, w jakim celu miałby przedłużać kontrakt, skoro na dziś nie widzimy go w Legii – stwierdził Marek Papszun na konferencji prasowej cytowany przez serwis „Legia.net”.

Takie decyzje musiały zostać podjęte, bo wokół określonych zawodników musimy budować kadrę. Mamy Mikanowicza, mamy Kovacika. Nie możemy w tym momencie proponować kontraktów kolejnym zawodnikom, jeśli później nie mieliby gdzie grać. Takie decyzje trzeba podejmować. Czy okażą się dobre, czy nie – tego dzisiaj nie wiem. Na ten moment decyzja jest taka, że Oliwier dostał wolną rękę i tak to wygląda – dodał.

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