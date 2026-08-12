Ajax Amsterdam pracuje nad ściągnięciem perełki Barcelony

14:13, 12. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  De Telegraaf

Jofre Torrents najpewniej opuści Barcelonę, z którą jest związany od 2017 roku. Jak donosi gazeta De Telegraaf, 19-letni lewy obrońca zbliża się do przejścia do Ajaksu Amsterdam.

Jofre Torrents
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jofre Torrents

Jofre Torrents bliski przenosin do Ajaksu Amsterdam

Ajax Amsterdam podczas aktualnego letniego okienka transferowego dobił już targu z Barceloną. Przypomnijmy, że hiszpańską ekipę na holenderską drużynę zamienił Marc-Andre ter Stegen, który został wypożyczony do zespołu z Eredivisie. Niewykluczone, że niedługo dojdzie do kolejnego transferu na linii tych klubów. Tym razem w tym samym kierunku może powędrować młody defensor.

Jak poinformował dziennik „De Telegraaf”, Ajax prowadzi bowiem rozmowy z Barceloną w sprawie pozyskania Jofre Torrentsa. Holendrzy przygotowali już dla niego kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku. 19-letni lewy obrońca miałby trafić do Amsterdamu za darmo, a kataloński gigant może otrzymać jedynie ewentualne bonusy uzależnione od osiągnięć zawodnika w ekipie Godenzonen.

Młody boczny defensor nie ma większych szans na regularną grę w pierwszym zespole Barcelony, dlatego jest chętny na przeprowadzkę do 36-krotnego mistrza Eredivisie. Do tej pory w seniorskiej drużynie rozegrał tylko cztery mecze, a Ajax mógłby zapewnić mu znacznie ważniejszą rolę. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii rozmawiał już z Michelem oraz Jordim Cruyffem, czyli odpowiednio trenerem i dyrektorem technicznym holenderskiego klubu.

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