Victor Osimhen łączony z gigantem. Na stole 65 milionów euro

Victor Osimhen może wyjechać z Turcji i przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej. 27-letni napastnik wzbudził bowiem zainteresowanie Al-Hilal - dowiedział się Sacha Tavolieri.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Al-Hilal chce zakontraktować Victora Osimhena

Victor Osimhen może rozstać się z Galatasaray Stambuł podczas obecnego letniego okienka transferowego. 27-letni napastnik rozważa bowiem spróbowanie nowego wyzwania, a turecki klub jest gotowy pozwolić mu odejść w przypadku otrzymania satysfakcjonującej oferty. Wszystko wskazuje na to, że tego lata przyszłość nigeryjskiego snajpera może być jednym z najciekawszych tematów na rynku transferowym.

Choć Osimhen w ostatnim czasie był poważnie łączony z Atletico Madryt, ostatecznie może wyjechać poza Europę. Jak podaje w mediach społecznościowych Sacha Tavolieri, chrapkę na sprowadzenie napastnika ma bowiem Al-Hilal.

Saudyjczycy skontaktowali się już z jego obecnym pracodawcą i wiedzą, że muszą przygotować minimum 65 milionów euro. Czas pokaże, czy gwiazdor będzie chciał przenieść się na Półwysep Arabski.

Nigeryjski atakujący z powodzeniem występuje w Galatasaray od dwóch lat. W poprzednim sezonie rozegrał 33 mecze, zdobył 22 bramki i zanotował 8 asyst. W swojej karierze reprezentował również barwy SSC Napoli, Wolfsburga, LOSC Lille oraz Royalu Charleroi. Największym sukcesem skutecznego snajpera pozostaje zdobycie mistrzostwa Włoch w kampanii 2022/2023.