Sorloth nabawił się kontuzji. To może wpłynąć na przyszłość Alvareza

Alexander Sorloth wypada z gry na cztery tygodnie z powodu kontuzji mięśniowej - podaje Atletico Madryt. Tak więc Julian Alvarez ma jeszcze mniejsze szanse na przejście do Barcelony.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

Atletico Madryt potwierdziło uraz Alexandra Sorlotha

Atletico Madryt opublikowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej raport medyczny dotyczący Alexandra Sorlotha. Jak podaje hiszpański klub, 30-letni napastnik nabawił się kontuzji mięśniowej, przez którą będzie pauzował przez około cztery tygodnie. Norweski snajper lada moment rozpocznie rehabilitację, mającą na celu jak najszybszy powrót do pełnej sprawności. Jego absencja będzie odczuwalna dla zespołu Diego Simeone.

Co ciekawe, uraz Sorlotha może być złą wiadomością dla… Juliana Alvareza. 26-letni Argentyńczyk naciska bowiem na przeprowadzkę do Barcelony, lecz Atletico Madryt nie zamierza go sprzedawać, a w obecnej sytuacji tym bardziej nie pozwoli mu odejść. Hiszpański gigant po kontuzji Sorlotha i ewentualnej sprzedaży Alvareza pozostałby bowiem bez nominalnego środkowego napastnika na początku nowego sezonu La Ligi, co byłoby niedopuszczalne.

Reprezentant Norwegii, którego kontuzja zmartwiła Diego Simeone, przywdziewa koszulkę ekipy Los Rojiblancos od sierpnia 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Villarrealu za 32 miliony euro. W poprzedniej kampanii rozegrał 54 mecze, zdobył 20 bramek i zanotował 1 asystę. W trakcie kariery występował również między innymi w Lipsku, Realu Sociedad, Crystal Palace oraz Trabzonsporze. Jego obecna wartość rynkowa wynosi około 18 milionów euro.