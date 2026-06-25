Tabela grupy E mistrzostw świata 2026. Dominacja Niemiec

23:58, 25. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Niemiec okazała się najlepsza w grupie F mistrzostw świata 2026. Z drugiego miejsca do 1/16 finału awansowała reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej.

Reprezentacja Niemiec
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Niemiec

Niemcy na czele grupy E

Reprezentacja Niemiec zmierzyła się z Ekwadorem na Meadowlands Stadium i już wcześniej zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mistrzostw świata 2026. Zespół Juliana Nagelsmanna wcześniej rozbił Curacao (7:1) oraz odniósł zwycięstwo nad Wybrzeżem Kości Słoniowej (2:1).

W czwartek Niemcy zakończyli fazę grupową porażką (1:2). Wynik spotkania w drugiej minucie otworzył Leroy Sane, jednak rywale z Ameryki Południowej szybko odpowiedzieli. Do wyrównania doprowadził Nilson Angulo w 9. minucie. Ekwadorczycy wygrali dzięki trafieniu w 78. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Gonzalo Plata. Obecnie mają wielkie szanse na wyjście z grupy z trzeciego miejsca.

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Z kolei Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Curacao (2:0) i zakończyło fazę grupową na drugim miejscu z dorobkiem sześciu punktów. Bohaterem reprezentacji Słoni został Nicolas Pepe, który zdobył dwie bramki i poprowadził swoją drużynę do ważnego zwycięstwa.

Na ostatnim miejscu w grupie uplasowało się Curacao. Zespół z malutkiego kraju pokazał ambitną postawę w trakcie tego turnieju i zdołało zdobyć jedną bramkę w konfrontacji z Niemcami. Karaibska drużyna zakończyła mundial po fazie grupowej bez zwycięstwa.

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