Szymański kontuzjowany! Złe wieści ws. stanu zdrowia Polaka

Sebastian Szymański w meczu z Holandią doznał kontuzji. Jak poinformował PZPN, doszło do urazu mięśnia przywodziciela. Według serwisu Sabah reprezentant Polski będzie pauzował pięć tygodni.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański będzie pauzował ok. 4/5 tygodni

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią (1:1), ale na początku spotkania straciła jednego z kluczowych zawodników. W 13. minucie z powodu kontuzji boisko opuścił Sebastian Szymański. Jego miejsce na murawie zajął Bartosz Kapustka. Dzień po spotkaniu PZPN wydał komunikat, informując, że pomocnik Fenerbahce doznał urazu mięśnia przywodziciela i opuści zgrupowanie.

Kolejne niepokojące wieści ws. stanu zdrowia reprezentanta Polski płyną bezpośrednio z Turcji. Z informacji, jakie przekazał serwis Sabah wynika, że Szymański odpocznie sobie od futbolu przez ok. cztery/pięć tygodni. Oznacza to, że w tym roku może już nie zagrać.

Fenerbahce do końca roku rozegra jeszcze siedem spotkań. W międzyczasie zmierzą się m.in. z Galatasaray w derbach Stambułu. Natomiast ostatni mecz przed przerwą zimową zaplanowano na 21 grudnia. Ich przeciwnikiem będzie Eyupspor.

Póki co Szymański ma na swoim koncie w tym sezonie 20 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Dużo mówi się o tym, że w styczniu opuści Turcję i trafi do Bundesligi. W Niemczech interesuje się nim kilka drużyn w tym VfL Wolfsbrug.