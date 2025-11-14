Reprezentant Polski na celowniku VfL Wolfsburg! To byłby hit

Sebastian Szymański znalazł się na celowniku VfL Wolfsburg. Ekipa z Bundesligi wkrótce ma złożyć pierwszą ofertę za Polaka, o czym donosi serwis "Fotospor".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański na radarze VfL Wolfsburg

Sebastian Szymański to jeden z tych reprezentantów Polski, który ma okazję występować w bardzo ciekawym zespole. Przez ostatnie sezony związany jest bowiem z tureckim Fenerbahce Stambuł, a jak wiadomo zainteresowanie futbolem nad Bosforem jest ogromne, a wręcz fanatyczne. Poza tym Polak miał okazję współpracować także z Jose Mourinho, który jeszcze na początku tego sezonu prowadził ten zespół.

Niemniej po bardzo dobrym, wręcz kapitalnym pierwszym sezonie, kolejne w wykonaniu Szymańskiego są już nieco słabsze. Nadal to jednak niezwykle solidny poziom, a tym samym powoduje to zainteresowanie ze strony klubów z czołowych europejskich lig. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o tym, że ofensywny pomocnik jest na celowniku zespołów z Serie A, ale teraz w grze są przede wszystkim kluby z Bundesligi.

Według informacji przekazanych przez serwis Fotospor”, Sebastian Szymański znalazł się na celowniku VfL Wolfsburg, który wkrótce ma złożyć pierwszą ofertę. Turcy oczekują jednak przynajmniej 15 milionów euro za reprezentanta Polski.

Sebastian Szymański w tym sezonie rozegrał dla Fenerbahce Stambuł w sumie 20 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 26-latka na 14 milionów euro. W sumie dla swojego aktualnego klubu wystąpił już 128 razy i 22-krotnie trafiał do siatki rywala.

