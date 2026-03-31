Zaskakujące decyzje przed meczem z Polską. Dwa nazwiska u Szwedów poza grą

13:22, 31. marca 2026
Źródło:  Fotbolldirekt.se / Better Collective

Reprezentacja Szwecji zagra wieczorem w Solnie z Polską. W kadrze Żółto-niebieskich na to starcie nie znalazło się dwóch zawodników, w tym jeden, który wystąpił przeciwko Ukrainie.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Herman Johansson i Roony Bardghji na trybunach. Nie zagrają z Polską

Reprezentacja Szwecji przystąpi do wtorkowej potyczki z Polską, będąc w dobrych nastrojach po wygranej z Ukrainą (3:1). Wówczas świetny występ zaliczył Viktor Gyoeres. Duże są zatem nadzieje wśród kibiców Żółto-niebieskich przed starciem z ekipą Jana Urbana. Tymczasem ciekawe wieści wypłynęły z obozu rywali Biało-czerwonych, o czym szczegółowe informacje przekazał serwis Fotbolldirekt.

Źródło przekazało, że w kadrze reprezentacji Szwecji nie znaleźli się Herman Johansson i Roony Bardghji. Pierwszy miał okazję zagrać w szeregach Żółto-niebieskich przeciwko Ukrainie. Drugi natomiast na co dzień reprezentuje barwy FC Barcelona.

W porównaniu do poprzedniego spotkania Szwedów, gdy w kadrze nie znaleźli się Elliot Stroud, Williot Swedberg i Gustav Lundgren, to tym razem każdy z wymienionej trójki będzie do dyspozycji trenera Grahama Pottera. Ponadto gotowy do gry będzie też Victor Eriksson z Hammarby IF, który wypełnił lukę w szwedzkiej kadrze po tym, jak zgrupowanie musieli opuścić Isak Hien i Eric Smith.

Wtorkowe starcie zacznie się o godzinie 20:45. Szwedzi i Polacy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2022 roku. Wówczas w starciu w Chorzowie górą byli Biało-Czerwoni, którzy wygrali różnicą dwóch trafień (2:0) po golach Roberta Lewandowskego i Piotra Zielińskiego.

