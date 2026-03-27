Szwecja – Polska. Jerzy Engel apeluje przed finałem baraży

14:36, 27. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Reprezentacja Szwecji zagra z Polską w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. - Trzeba przekonać piłkarzy, że jesteśmy faworytem - stwierdził Jerzy Engel w "RMF FM".

Robert Lewandowski
Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Jerzy Engel przed finałem baraży

Reprezentacja Polski odniosła cenne zwycięstwo nad Albanią (2:1) na PGE Narodowym w Warszawie, zapewniając sobie awans do finału baraży o mistrzostwa świata 2026. W decydującym spotkaniu Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe ze Szwecją, która w półfinale pokonała Ukrainę (3:1). Wszystkie trzy gole dla „Trzech Koron” strzelił Viktor Gyokeres.

Dla Polski bramki zdobyli w czwartek Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, zapewniając drużynie zwycięstwo po trudnym spotkaniu. Oskar Pietuszewski wszedł w drugiej połowie na boisko w miejsce Filipa Rózgi i zaliczył udany debiut w kadrze narodowej. Na starcie ze Szwecją do składu powinien wrócić Nicola Zalewski, który pauzował za kartki.

Jesteśmy przygotowani do tego meczu. Trzeba przekonać piłkarzy, że jesteśmy faworytemTych meczów nie rozgrywa się teraz te kilka dni przed samym meczem. To wszystko na sucho rozgrywa się w tych miesiącach wolnych, kiedy wiadomo już z góry, z kim będziemy grać. Viktor Gyokeres już się wystrzelał. Wystarczy – uważa Jerzy Engel w rozmowie z „RMF FM”.

To nie jest tak łatwo grać mecz, który musi się wygrać, bo wszystko się kończy. Już nie ma odwrotu, już nie ma tej możliwości ewentualnej dogrywki. Nie ma możliwości skorygowania błędów w kolejnym meczu. Presja na zawodnikach jest większaKilku grało słabiej, szczególnie w obronie, ale w ataku było super – dodał były selekcjoner Biało-Czerwonych. Polacy mają teraz kilka dni na regenerację i taktyczne przygotowania do starcia w Szwecji, które odbędzie się we wtorek, 31 marca, o godzinie 20:45.

