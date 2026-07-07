Argentyna zaskoczona. Egipt szybko otwiera wynik [WIDEO]

Argentyna straciła już bramkę w 15. minucie w starciu z Egiptem w ramach 1/8 finału MŚ 2026. Yasser Ibrahim strzelił pierwszego gola na mundialu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Argentyna - Egipt

Yasser Ibrahim zdobył bramkę dla Egiptu

Reprezentacja Argentyny we wtorek zmierzyła się Egiptem w spotkaniu 1/8 finału mistrzostw świata rozgrywanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Albicelestes marzą o powtórzeniu sukcesu sprzed czterech lat, kiedy sięgnęli po mistrzostwo świata w Katarze.

Podczas mundialu 2022 w Katarze Leo Messi sięgnął po upragnione trofeum. W wielkim finale Argentyńczycy pokonali Francję po niezwykle emocjonującym spotkaniu zakończonym serią rzutów karnych.

W tegorocznym turnieju Argentyna od początku prezentuje bardzo wysoką formę. Drużyna Lionela Scaloniego znakomicie rozpoczęła zmagania i szybko potwierdziła, że należy do głównych faworytów imprezy. Messi zdobył już siedem bramek podczas turnieju.

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Egipt natomiast po fazie grupowej nie mógł być pewny awansu. Faraonowie zremisowali dwa spotkania, ale dzięki korzystnym wynikom zdołali wyjść z grupy i zameldować się w fazie pucharowej. W 1/16 finału reprezentacja Egiptu pokonała Australię w serii rzutów karnych.

W 15. minucie Faraonowie objęli sensacyjne prowadzenia. Marwan Attia dośrodkował z prawej strony boiska, a Yasser Ibrahim wygrał pojedynek z obrońcą i zdobył upragnioną bramkę.

Ależ początek Egiptu!



Yasser Ibrahim zaskakuje obronę Albicelestes i otwiera wynik spotkania!



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Argentyna musiała więc zachować pełną koncentrację, ponieważ Egipt od pierwszych minut udowadniał, że awans nie był przypadkiem. W 21. minucie rzut karny natomiast zmarnował Messi.