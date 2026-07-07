Tymoteusz Puchacz błysnął w el. Ligi Mistrzów. Polak zaliczył asystę

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Asysta Tymoteusza Puchacza. Sabah FK zrobił pierwszy krok w stronę awansu

Tymoteusz Puchacz od kilku sezonów regularnie zmienia kluby. Latem 2021 roku opuścił Lecha Poznań i przeniósł się do Unionu Berlin. Później występował również w Trabzonsporze, Panathinaikosie, Plymouth Argyle oraz Holstein Kiel. Do Azerbejdżanu trafił na początku poprzedniego sezonu. Początkowo Sabah FK wypożyczył bocznego obrońcę. Następnie zdecydował się wykupić Polaka za 500 tysięcy euro.

Transfer okazał się bardzo udany. Puchacz szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i odegrał ważną rolę w zdobyciu przez Sabah mistrzostwa Azerbejdżanu. Dzięki temu klub zapewnił sobie prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W pierwszej rundzie kwalifikacji rywalem mistrzów Azerbejdżanu jest walijski The New Saints. Wtorkowe spotkanie poprowadził polski sędzia Patryk Gryckiewicz, a pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Po zmianie stron gospodarze podkręcili tempo i w 66. minucie objęli prowadzenie. Świetnie dośrodkował Tymoteusz Puchacz, a piłkę do siatki skierował Veljko Simić. Mistrzowie Azerbejdżanu nie zamierzali na tym poprzestawać. W 84. minucie wynik spotkania ustalił Kaheem Parris.

Przed rewanżem Sabah FK znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji. Dwubramkowa zaliczka sprawia, że zespół będzie faworytem do awansu do kolejnej rundy eliminacji. Drugie spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu w Walii.

Puchacz do tej pory rozegrał dla klubu 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i zanotował aż 13 asyst. Kontrakt 15-krotnego reprezentanta Polski w Sabah obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.