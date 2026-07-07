Reprezentant Egiptu wrze po meczu z Argentyną! „Ustawione mistrzostwa”

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mostafa Zico

Egipt okradziony przez sędziego?! Reprezentant kraju szokuje

Argentyna po dramatycznym meczu ograła Egipt 3-2 i awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata. W pewnym momencie przegrywała dwoma golami, ale w końcówce się obudziła, odrobiła straty i nawet zdobyła zwycięską bramkę. Drużynę do triumfu poprowadził Leo Messi, który zanotował gola oraz asystę.

Po zakończeniu spotkania wrze – głównie za sprawą sędziowskich kontrowersji, bo takich nie brakowało. Kibice mają wątpliwości względem kilku sytuacji – rzutu karnego podyktowanego dla Argentyny, nieuznanej bramki dla Egiptu oraz zdarzenia w polu karnym Argentyńczyków, poprzedzającego ich gola na 3-2.

Egipcjanie mieli olbrzymie pretensje do sędziego Francoisa Leteixiera. Po meczu Mostafa Zico publicznie oskarżył go nawet o sprzyjanie Argentynie. Jego zdaniem cały turniej jest ustawiony pod zwycięstwo podopiecznych Lionela Scaloniego.

– To było niesprawiedliwe. Sędzia zaprzepaścił wysiłek całego naszego kraju. (…) Gratulacje dla Argentyny za mistrzostwo świata. Ten turniej jest ustawiony, nie ma znaczenia, co się wydarzy. Sędzia był niesprawiedliwy, niesprawiedliwy – grzmiał po meczu strzelec gola dla Egiptu.