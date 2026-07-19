Argentyna już o 21:00 rozpocznie siódmy finał w historii swoich występów na mistrzostwach świata. Albicelestes mają szansę na czwarty triumf, jednak jako obrońcy tytułu muszą zmierzyć się z niekorzystną statystyką.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Argentyna przerwie historyczną passę?

Hiszpania czy Argentyna? Kto sięgnie po złoto Mistrzostw Świata 2026? Chociaż podopieczni Luisa de la Fuente są wskazywani jako faworyt tego starcia, to drużyna Lionela Scaloniego już wielokrotnie udowodniła, że nie należy jej skreślać w żadnym momencie rywalizacji.

La Furia Roja walczy o drugie złoto na mundialu, natomiast Albicelestes liczą na czwarty triumf. Dla Hiszpanii jest to drugi występ w finale, z kolei Argentyna już po raz siódmy weźmie udział w spotkaniu decydującym o tytule. Południowoamerykański gigant okazał się najlepszy przed czterema laty.

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To szósty raz w historii, kiedy broniący tytułu zespół grają w finale. Portal Opta zwraca uwagę, że w pierwszych dwóch przypadkach obrońca trofeum wygrał swój następny mecz o złoto (Włosi w 1938 roku i Brazylia w 1962 roku), natomiast w trzech kolejnych takich starciach już przegrywał (Argentyna w 1990 roku, Brazylia w 1998 roku i Francja w 2022 roku).