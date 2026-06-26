Como zatrzymało gwiazdę. Wielki zwrot akcji z Realem Madryt

Como wygrało walkę o jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy Europy. Jak poinformował Fabrizio Romano, klub osiągnął porozumienie z Realem Madryt w sprawie Nico Paza.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Decyzja Nico Paza przesądziła o wszystkim

Como wykonało zdecydowany ruch i porozumiało się z Realem Madryt w sprawie definitywnego wykupu Nico Paza. Włoski klub zapłaci za Argentyńczyka 60 milionów euro. Jednocześnie Królewscy zabezpieczyli swoje interesy, wpisując do nowej umowy klauzulę umożliwiającą ponowne odkupienie zawodnika w przyszłości. Jej wartość została ustalona na 80 milionów euro.

Cała operacja jest efektem wcześniejszej decyzji Realu Madryt. Hiszpański klub kilka dni temu aktywował zapisaną w kontrakcie klauzulę odkupu, ale jednocześnie przyznał Como prawo pierwszeństwa. Włosi mieli czas do końca miesiąca, aby ponownie sprowadzić swojego zawodnika za 60 milionów euro. Pozostałe zainteresowane drużyny musiałyby zapłacić już 70 milionów euro, dlatego Como postanowiło działać błyskawicznie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W gronie klubów śledzących sytuację znajdował się również Inter. Mediolańczycy nie zdążyli jednak przejść do konkretnych działań, ponieważ Como zamknęło negocjacje z Realem Madryt przed pojawieniem się oficjalnych ofert. Dzięki osiągniętemu porozumieniu Nico Paz pozostanie w zespole prowadzonym przez Cesca Fabregasa i będzie miał okazję występować z nim w Lidze Mistrzów.

Według informacji podawanych przez kilka źródeł kluczowe znaczenie miała postawa samego piłkarza. Nico Paz, który przebywa obecnie z reprezentacją Argentyny na mistrzostwach świata rozgrywanych w Ameryce Północnej, jasno zakomunikował władzom obu klubów, że chce kontynuować karierę właśnie w Como.