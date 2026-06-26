Sytuacja w grupie I przed ostatnimi meczami. Francja i Norwegia mają komfort

Sytuacja w grupie I jest już dość klarowna. Francuzi z Norwegami powalczą o pierwsze miejsce w tabeli, natomiast Senegal z Irakiem o szanse na awans z trzeciego miejsca.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland, Patrick Berg, David Moller

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Po dwóch kolejkach sytuacje w grupie I nie pozostawia złudzeń. Faworyci, czyli Norwegia i Francja, pewnie wygrali oba spotkania i już zapewnili sobie awans do dalszej rundy, Senegal i Iran, którzy do tej pory nie zgromadzili nawet jednego punktu powalczą o iluzoryczne szanse na awans z trzeciego miejsca.

Pomimo, iż Francja i Norwegia mają po sześć punktów to w bardziej komfortowej sytuacji są Les Blues. Ekipie Deschampsa wystarczy remis w tym pojedynku do zwycięstwa w grupie dzięki lepszemu bilansowi bramek. Wikingowie będą mieli tylko jeden cel. Muszą wygrać. Inaczej nie zdołają przeskoczyć Francuzów w tabeli.

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W drugim starciu Irak zmierzy się z Senegalem. Aby zachować jakiekolwiek szanse na dalszą grę w turnieju, ktoś musi wygrać. Remis praktycznie przekreśli szanse na promocję do fazy pucharowej z tabeli trzecich miejsc. Jednak, nawet zdobycie trzech punktów może okazać się nie wystarczające ze względu na fatalny bilans bramkowy.

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Tabela grupy I MŚ 2026

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Francja 6 6:1 2. Norwegia 6 7:3 3. Senegal 0 3:6 4. Irak 0 1:7

Terminarz 3. kolejki grupy I MŚ 2026: