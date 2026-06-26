Sytuacja w grupie I przed ostatnimi meczami. Francja i Norwegia mają komfort

Haaland vs Mbappe w wielkim hicie na mundialu
Po dwóch kolejkach sytuacje w grupie I nie pozostawia złudzeń. Faworyci, czyli Norwegia i Francja, pewnie wygrali oba spotkania i już zapewnili sobie awans do dalszej rundy, Senegal i Iran, którzy do tej pory nie zgromadzili nawet jednego punktu powalczą o iluzoryczne szanse na awans z trzeciego miejsca.
Pomimo, iż Francja i Norwegia mają po sześć punktów to w bardziej komfortowej sytuacji są Les Blues. Ekipie Deschampsa wystarczy remis w tym pojedynku do zwycięstwa w grupie dzięki lepszemu bilansowi bramek. Wikingowie będą mieli tylko jeden cel. Muszą wygrać. Inaczej nie zdołają przeskoczyć Francuzów w tabeli.
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W drugim starciu Irak zmierzy się z Senegalem. Aby zachować jakiekolwiek szanse na dalszą grę w turnieju, ktoś musi wygrać. Remis praktycznie przekreśli szanse na promocję do fazy pucharowej z tabeli trzecich miejsc. Jednak, nawet zdobycie trzech punktów może okazać się nie wystarczające ze względu na fatalny bilans bramkowy.
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Tabela grupy I MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Francja
|6
|6:1
|2.
|Norwegia
|6
|7:3
|3.
|Senegal
|0
|3:6
|4.
|Irak
|0
|1:7
Terminarz 3. kolejki grupy I MŚ 2026:
- 26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Norwegia – Francja
- 26 czerwca 2026, godz. 21:00 – Senegal – Irak