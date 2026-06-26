Arsenal i Chelsea z pytaniem o transfer gwiazdy Barcelony

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Marc Bernal

Bernal celem transferowym Anglików. Zawodnik odpowiada

Marc Bernal to jeden z największych talentów na Camp Nou. Miniony sezon był dla niego przełomowy – długo czekał na szansę, ale gdy tylko ją otrzymał, natychmiast ją wykorzystał. Barcelona wiąże z nim duże nadzieje, a Hansi Flick planuje na stałe wkomponować go do wyjściowej jedenastki. Oczywiście na dzisiaj jest wciąż piłkarzem z pogranicza pierwszego składu i ławki rezerwowych, dlatego nie brakuje na rynku transferowym klubów, które wierzą, że atrakcyjna finansowo oferta skłoniłaby Blaugranę do sprzedaży.

W ostatnim czasie o Bernala pytali angielscy giganci – „Mundo Deportivo” wymienia tu Chelsea, Arsenal czy Manchester United. Problem w tym, że przeprowadzki nie chce sam zainteresowany. Młody zawodnik skupia się na Barcelonie i wierzy, że jest w stanie stanowić o jej sile. 19-latek usłyszał o pomyśle transferu do Premier League, ale odrzucił wszystkie potencjalne kierunki.

Na dzisiaj nie ma więc tematu odejścia Bernala. Być może zmieni się to w przyszłości, jeśli ten nie będzie dostawał wystarczająco wielu szans. W minionym sezonie uzbierał 33 występy i zdobył pięć bramek. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro, a jego umowa z Barceloną jest ważna do 2029 roku. Był bliski powołania do reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwa świata, ale finalnie Luis de la Fuente zdecydował inaczej.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie