Arsenal i Chelsea z pytaniem o transfer gwiazdy Barcelony

17:08, 26. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Mundo Deportivo

Marc Bernal wzbudza zainteresowanie gigantów Premier League. Zawodnik nie zamierza jednak odchodzić z Barcelony. Transfer tego lata na pewno nie dojdzie do skutku - informuje "Mundo Deportivo".

Lamine Yamal i Marc Bernal
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Marc Bernal

Bernal celem transferowym Anglików. Zawodnik odpowiada

Marc Bernal to jeden z największych talentów na Camp Nou. Miniony sezon był dla niego przełomowy – długo czekał na szansę, ale gdy tylko ją otrzymał, natychmiast ją wykorzystał. Barcelona wiąże z nim duże nadzieje, a Hansi Flick planuje na stałe wkomponować go do wyjściowej jedenastki. Oczywiście na dzisiaj jest wciąż piłkarzem z pogranicza pierwszego składu i ławki rezerwowych, dlatego nie brakuje na rynku transferowym klubów, które wierzą, że atrakcyjna finansowo oferta skłoniłaby Blaugranę do sprzedaży.

W ostatnim czasie o Bernala pytali angielscy giganci – „Mundo Deportivo” wymienia tu Chelsea, Arsenal czy Manchester United. Problem w tym, że przeprowadzki nie chce sam zainteresowany. Młody zawodnik skupia się na Barcelonie i wierzy, że jest w stanie stanowić o jej sile. 19-latek usłyszał o pomyśle transferu do Premier League, ale odrzucił wszystkie potencjalne kierunki.

Na dzisiaj nie ma więc tematu odejścia Bernala. Być może zmieni się to w przyszłości, jeśli ten nie będzie dostawał wystarczająco wielu szans. W minionym sezonie uzbierał 33 występy i zdobył pięć bramek. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro, a jego umowa z Barceloną jest ważna do 2029 roku. Był bliski powołania do reprezentacji Hiszpanii na mistrzostwa świata, ale finalnie Luis de la Fuente zdecydował inaczej.

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