Sytuacja w grupie H przed ostatnimi meczami. Urugwaj z nożem na gardle

Sytuacja w tabeli grupy H mistrzostw świata jest bardzo ciekawa. Pewni awansu z dwóch pierwszych miejsc nie mogą być nawet Hiszpanie, a Urugwaj będzie grał z nożem na gardle po kiepskich wynikach w dwóch pierwszych meczach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Darwin Núñez

Urugwaj walczy o życie, Rep. Zielonego Przylądka i Arabia Saudyjska o marzenia

W ostatniej serii gier w grupie H Hiszpania zmierzy się z Urugwajem, a Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. W najlepszej sytuacji znajdują się Hiszpanie, którzy prowadzą w tabeli z czterema punktami na koncie.

Jednak zespół z Ameryki Południowej musi powalczyć o zwycięstwo, ponieważ remis lub porażka w zależności od wyniku drugiego spotkania może wykluczyć ich z turnieju. A to byłaby jedna z większych sensacji na tym etapie mundialu.

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W drugim starciu Republika Zielonego Przylądka i Arabia Saudyjska powalczą o marzenia i grę w fazie pucharowej. Potrzebują do tego zwycięstwa. Remis będzie miał tylko znaczenie w przypadku ekipy Zielonego Przylądka i porażki Urugwaju. Arabia Saudyjska ze względu na kiepski bilans bramkowy musi walczyć o trzy punkty.

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Tabela grupy H MŚ 2026

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Hiszpania 4 4:0 2. Urugwaj 2 3:3 3. Republika Zielonego Przylądka 2 2:2 4. Arabia Saudyjska 1 1:5

Terminarz 3. kolejki grupy H MŚ 2026: