Sytuacja w grupie H przed ostatnimi meczami. Urugwaj z nożem na gardle

Urugwaj walczy o życie, Rep. Zielonego Przylądka i Arabia Saudyjska o marzenia
W ostatniej serii gier w grupie H Hiszpania zmierzy się z Urugwajem, a Republika Zielonego Przylądka z Arabią Saudyjską. W najlepszej sytuacji znajdują się Hiszpanie, którzy prowadzą w tabeli z czterema punktami na koncie.
Jednak zespół z Ameryki Południowej musi powalczyć o zwycięstwo, ponieważ remis lub porażka w zależności od wyniku drugiego spotkania może wykluczyć ich z turnieju. A to byłaby jedna z większych sensacji na tym etapie mundialu.
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W drugim starciu Republika Zielonego Przylądka i Arabia Saudyjska powalczą o marzenia i grę w fazie pucharowej. Potrzebują do tego zwycięstwa. Remis będzie miał tylko znaczenie w przypadku ekipy Zielonego Przylądka i porażki Urugwaju. Arabia Saudyjska ze względu na kiepski bilans bramkowy musi walczyć o trzy punkty.
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Tabela grupy H MŚ 2026
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Hiszpania
|4
|4:0
|2.
|Urugwaj
|2
|3:3
|3.
|Republika Zielonego Przylądka
|2
|2:2
|4.
|Arabia Saudyjska
|1
|1:5
Terminarz 3. kolejki grupy H MŚ 2026:
- 27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Republika Zielonego Przylądka vs Arabia Saudyjska
- 27 czerwca 2026, godz. 02:00 – Urugwaj vs Hiszpania