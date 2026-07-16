De Jong kontuzjowany. Barcelona nie kupi pomocnika, Flick ma inny plan

12:33, 16. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona ponownie straciła Frenkiego De Jonga z powodu kontuzji. Sport informuje, jaki plan na początek sezonu ma Hansi Flick. Transfer nowego pomocnika nie jest obecnie brany pod uwagę.

Frenkie De Jong
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Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Barcelona nie ściągnie nikogo w miejsce De Jonga

FC Barcelona w poprzednim sezonie miała jeden podstawowy problem – zbyt często zawodnicy łapali kontuzje. Nadchodzące rozgrywki miały przynieść zmianę w tym aspekcie, ale wygląda na to, że nowa kampania rozpocznie się ze starymi problemami. Jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata urazu doznał Frenkie De Jong. Początkowo była to tajemnica, lecz hiszpańskie media odkryły prawdę.

Kontuzja kolana, jakiej doznał reprezentant Holandii, wyłączy go z gry na mniej więcej cztery miesiące. Biorąc pod uwagę, że mamy połowę lipca, istnieje scenariusz, w którym De Jong może nie wybiec na boisko do końca roku. Jest to jednak najgorsza możliwa opcja.

Kto może go zastąpić w składzie Barcelony? Kandydat jest jeden, a dokładnie Marc Casado. Natomiast w kontekście hiszpańskiego pomocnika istnieje pewien znak zapytania. Nie wiadomo, czy zostanie w klubie. Na stole ma kilka ofert z Arabii Saudyjskiej.

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Flick stawia na młodzież. Trzech wychowanków przed szansą

Na ten moment Barcelona wyklucza transfer nowego pomocnika. Jeśli Marc Casado odejdzie, szanse ma dostać młody piłkarz z akademii. Hansi Flick bierze pod uwagę trzech zawodników: Tommy Marques, Guille Fernandez oraz Brian Farinas. W trakcie okresu przygotowawczego ma dokonać oceny wspomnianych wychowanków. Dopiero wtedy zapadnie decyzja, czy będą musieli kogoś kupić.

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