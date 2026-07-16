Man United kupi wschodzącą gwiazdę, jeśli Rashford odejdzie

Manchester United przygotował plan na wypadek, jeśli Marcus Rashford opuści klub. Z doniesień The Guardian wynika, że ich celem został Crysencio Summerville. Kwota transferu może sięgnąć 30 mln funtów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Summerville do Man United, ale warunkiem odejście Rashforda

Manchester United pozyskał do tej pory trzech nowych zawodników. Do zespołu dołączyło dwóch środkowych pomocników, którzy zwiększą głębię składu w środku pola. Od sezonu 2026/2027 barw Czerwonych Diabłów bronić będą Youri Tielemans oraz Andrey Santos. Z wolnego transferu ściągnięto Karla Darlowa, czyli bramkarza, który ma być zmiennikiem Senne Lammensa.

Cały czas niepewna jest przyszłość Marcusa Rashforda. Anglik ostatni rok spędził na wypożyczeniu w FC Barcelonie. Zaprezentował się tam bardzo dobrze, czego dowodem jest 14 bramek i 14 asyst. Katalończycy nie zdecydowali się jednak na wykup skrzydłowego.

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Rashford po mundialu wróci na Old Trafford, ale nie wiadomo, czy zostanie w macierzystym klubie. Niewykluczone, że jeśli pojawi się jakaś oferta, ponownie opuści drużynę, lecz tym razem definitywnie. The Guardian poinformował, że Man United wybrał już piłkarza, który mógłby go zastąpić. Ma nim być Crysencio Summerville, czyli wschodząca gwiazda holenderskiego futbolu.

Summerville to 24-letni skrzydłowy, który ma za sobą debiut w reprezentacji Holandii. Z kadrą Oranje pojechał na Mistrzostwa Świata, gdzie w czterech meczach strzelił dwie bramki i zaliczył asystę. Ostatni sezon spędził w West Ham United, lecz po spadku z Premier League rozgląda się za nowym klubem. Londyńczycy wycenili go na 30 milionów funtów.