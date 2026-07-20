Mourinho rozmawiał z gwiazdą na temat transferu do Realu Madryt

20:06, 20. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Miguel Serrano

Real Madryt planuje transfer jeszcze jednego środkowego obrońcy. Jose Mourinho utrzymuje kontakt z Alessandro Bastonim, który chce trafić na Santiago Bernabeu.

Jose Mourinho
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Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Bastoni chce do Realu. Mourinho już z nim rozmawia

Real Madryt ogłosił tego lata cztery transfery. Jose Mourinho naciskał przede wszystkim na przebudowę defensywy, którą uznał za przyczynę niepowodzeń w dwóch ostatnich sezonach. Na Santiago Bernabeu będą występować tacy zawodnicy, jak Ibrahima Konate, Denzel Dumfries czy Marc Cucurella. Na tym nie koniec, bowiem Portugalczyk domaga się pozyskania jeszcze jednego stopera z najwyższej półki. Wówczas uzna, że linia obrony jest już kompletna i przygotowana do kolejnego sezonu.

Na dzisiaj głównym kandydatem do wzmocnienia Realu jest Alessandro Bastoni. Media informowały też o potencjalnym transferze Nico Schlotterbecka, ale po wygaśnięciu klauzuli wydaje się, że temat jest już zakończony. Włoski stoper natomiast był swego czasu przymierzany do Barcelony, a teraz znacznie bliżej mu do stolicy Hiszpanii.

Sam Bastoni jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt i wierzy, że tego lata uda się go dopiąć. Prace nad tym ruchem nieustannie trwają – potwierdza to Miguel Serrano, z informacji którego wynika, że Mourinho rozmawiał z Bastonim na temat potencjalnej współpracy. Szkoleniowiec osobiście działa w tej sprawie i prosi klub o duże zaangażowanie. Inter Mediolan jest przygotowany na potencjalne rozstanie, jeśli oczywiście Królewscy zapłacą minimum 60 milionów euro.

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