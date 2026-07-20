Liverpool jest zainteresowany sprowadzeniem Bradley Barcoli z PSG. Klub ma przygotowywać ofertę 85 milionów funtów za skrzydłowego reprezentacji Francji. Informacje w tej sprawie przekazał Sebastien Vidal.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Bradley Barcola na celowniku Liverpoolu

Liverpool tego lata przygotowuje spore zmiany. Z pewnością bowiem do linii ataku przyjść musi nowy gracz, który zastąpi Mohameda Salaha. Egipcjanin po doskonałych latach przebytych na Anfield opuścił klub, a jego zastąpienie jawi się obecnie jako najpoważniejsza sprawa. Nazwisk kandydatów jest przynajmniej kilka, ale teraz okazuje się, że na czoło wychodzi jeden konkretny gracz.

Według informacji, które przekazał Sebastien Vidal, Liverpool przygotowuje się do złożenia oferty w wysokości 85 milionów funtów za pozyskanie Bradley Barcoli z PSG. Skrzydłowy zespołu z Paryża oraz reprezentacji Francji ma być największym celem klubu. Z pewnością ruch ten mógłby godnie zastąpić Salaha i otworzyć nowy rozdział w historii „The Reds”.

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Bradley Barcola w minionym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył w sumie 13 goli oraz zanotował siedem asyst. Łącznie dla PSG ten 23-letni skrzydłowy ma 152 mecze oraz niespełna 40 trafień do siatki rywali. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 70 milionów euro.

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