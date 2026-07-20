Barcelona chce sprowadzić rewelację mundialu w miejsce Kounde

Barcelona zaplanowała transfer Pedro Porro, który był jednym z bohaterów reprezentacji Hiszpanii na mundialu. "Fichajes" ujawnia, że gigant chce go ściągnąć w miejsce Julesa Kounde.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Kounde na wylocie, Barcelona zaplanowała transfer następcy

Barcelona skupia się tego lata na wzmocnieniach ofensywy – sprowadziła już Anthony’ego Gordona, a bliski finalizacji jest transfer Karima Adeyemiego. Dodatkowo wciąż poszukiwany jest następca Roberta Lewandowskiego. Gigant nie zapomina także o roszadach, choć na dzisiaj nie można przesądzać, czy do takich w ogóle dojdzie.

W rzeczywistości Blaugrana nie wyklucza sprzedaży Julesa Kounde, który ma za sobą przeciętny sezon, a na mistrzostwach świata nie pokazał się z najlepszej strony. Choć reprezentacja Francji z nim w składzie dotarła do półfinału, on sam był jednym z najsłabszych ogniw w drużynie. W Katalonii panuje spora obawa, czy ten będzie jeszcze w stanie wrócić na poziom, który prezentował przed kryzysem formy.

Barcelona jest otwarta na sprzedaż Kounde, o ile otrzyma za niego odpowiednią ofertę. Co więcej, planuje już transfer jego następcy. „Fichajes” twierdzi, że włodarzy klubu zauroczył w ostatnich tygodniach Pedro Porro – jeden z bohaterów reprezentacji Hiszpanii, która sięgnęła po złoty medal mistrzostw świata.

Prawy defensor Tottenhamu pasuje swoją charakterystyką do stylu gry Barcelony. Przeszkodą mogą być finansowe oczekiwania londyńczyków, którzy chcieliby zarobić na swoim zawodniku nawet 50 milionów euro. Katalończycy spróbują go pozyskać, inwestując pieniądze z potencjalnej sprzedaży Kounde.